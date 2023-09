Reprodução/Instagram Sidney Oliveira e Dunga

Sidney Oliveira, que já afirmou de forma leve e descontraída que "bons amigos e bons vinhos são uma combinação impreterível" e que "a gente viaja para relaxar, mas também para pegar fôlego para o próximo destino", acaba de aterrissar no Brasil após passar alguns dias no país europeu.

O dono da Ultrafarma embarcou com um seleto grupo de amigos, entre eles, Dunga, o eterno capitão da seleção, para visitar as grandes vinícolas da Toscana. O roteiro contou com dicas de ninguém menos do que o ex-goleiro tetracampeão Cláudio Taffarel, que originou o icônico grito de Galvão Bueno, "Vai que é tua, Taffarel!".





Reprodução/Instagram Dunga e Sidney Oliveira





Só para se ter ideia do luxo e poder: o tour teve direito a um jantar de boas-vindas na Osteria Gucci, uma visita ao Palazzo Vecchio, algumas experiências enológicas nas produtoras mais tradicionais do mundo, como Antinori, Tenuta di Argiano, Luminosità e Petra, além de um pit stop no restaurante Enoteca Pinchiorri, detentor de três estrelas no Guia Michelin.