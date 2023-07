Reprodução/Instagram Regiane Tápias

Férias, aquele período de ficar de pernas para o ar e relaxar até a retomada das atividades, certo? Não exatamente. Que o diga a jornalista e apresentadora Regiane Tápias, que é uma das estrelas do casting da TV Gazeta e está aproveitando o recesso para encher o cofrinho.

Nesta terça-feira, 4 de julho, a ex-comandante do matinal "Revista da Cidade" deu o pontapé inicial ao seu trabalho como embaixadora da Corte Kids e marcou presença na inauguração da unidade do Shopping Eldorado, em São Paulo. Por lá, atraiu todas as atenções e roubou a cena.

Com profissionais pacientes e treinados, o local atende desde bebês, que vão para ter seus fios aparados pela primeira vez e saem de lá com diplominha, até a garotada que dá uma repaginada no cabelo enquanto joga videogame ou assiste a desenhos. "Meus filhos amam vir aqui", revelou Regiane ao site.



Por falar na limeirense, ela deve assumir o comando do programa "Mulheres" (sim, o nome dela é um dos mais cotados) e ficar no lugar da não menos talentosa Regina Volpato, que pediu o desligamento da empresa por não concordar com a redução de salário imposta pela emissora paulista em 20%.