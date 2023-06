Divulgação Produção pernambucana está ganhando o mundo e conquistando crianças no exterior





Comidinhas típicas deliciosas, bandeirinhas, balões e muita música farão parte da festa junina do "Mundo Bita" no palco da Vibra São Paulo, uma das maiores casas de espetáculos da América Latina.

A franquia de entretenimento — que conquistou a garotada por meio de vídeos autorais, shows, livros e peças de teatro e tem bilhões de visualizações no YouTube — exibirá a edição especial de seu "arraiá" neste domingo, dia 25 de junho, a partir das 15h.









Além da decoração temática, o espetáculo do simpático apresentador de circo, concebido pelos sócios Chaps de Melo, Felipe Almeida, João Henrique de Souza e Enio Porto, contará com um trio de forró. No repertório, estão clássicos como "São João do Bita", "Dinossauro" e "Fazendinha".

Divulgação 'Arraial Mundo Bita' na Vibra São Paulo

Por lá, as famílias poderão se divertir na companhia do entertainer, da Lila, do Dan, do Tito e da Flora com uma performance que aposta nas riquezas de uma infância bem vivida e enfatiza o incentivo às brincadeiras e à amizade.