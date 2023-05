Reprodução/Instagram Linn da Quebrada





Dentre os mais de 28 mil comentários feitos no vídeo em que a ex-influenciadora digital trans Catty Lares, com quase um milhão de seguidores, abre o coração e fala sobre a sua vontade de abandonar a transição e se converter ao evangelho, após ter um "encontro com Deus", um, em especial, chama atenção: o de Linn da Quebrada.

Isso porque a cantora e atriz, que, em sua apresentação no "Big Brother Brasil 22", da Globo, afirmou "não ser homem, nem mulher, mas travesti", foi na contramão de inúmeros usuários do Instagram que resolveram alfinetar a decisão do agora Carlos Emanuel. Linn não jogou pedras, pelo contrário: respeitou a sua escolha e o acolheu!





"Desejo intensa e verdadeiramente que você seja e esteja feliz. Que encontre conforto e produza sentidos na sua jornada, que é sua e ninguém pode tomar. Onde não há certo ou errado. Só existem caminhos. E cada um nos proporciona experiências e, a partir dessas, que nos encontramos", começou escrevendo a ex-sister.

Em seguida, completou: "Mais uma vez, te digo que Deus é uma palavra linda que contém em si 'eu e todos os eus' que podemos ser. Inventamos Deus porque precisamos. Divindade boa é aquela que cultuamos e nos faz crescer e nos desenvolver, absorvendo e criando sentidos que nos sustentem. Te amo".

Não demorou para os internautas começarem a interagir na publicação. Uma desejou que a 'Catty' achasse consolação em seus dizeres. Outra acrescentou: "Mulher, tu é sempre perfeita, né?". Já a terceira abriu um parêntese para uma observação: "Gosto de ti, mas não 'inventamos Deus' nenhum, isso é pretexto para colocar o homem como o centro das coisas".