Oseias Barbosa Hugo Angeli Bonemer





Ator, apresentador, cantor (sim, quem já o ouviu dando uma 'palinha' de um clássico do músico alemão Xavier Naidoo em seu perfil no Instagram?) e dublador, Hugo Bonemer é o responsável por dar voz ao protagonista de "Trolls 3 — Juntos Novamente", da DreamWorks Animation. Na versão original, Tronco é agraciado com as falas de Justin Timberlake e é chamado de Branch.





A animação, programada para chegar aos cinemas em outubro, tem o intuito de emocionar com a jornada do personagem (anteriormente cinza, agora azul), que vai rever o irmão mais velho que o magoou no passado e, depois, embarcará em uma trajetória cheia de sonoridade ao lado da banda BroZone.

"É o reencontro de Tronco com sua família, que o deixou quando pequeno. Lidar com o abandono na vida adulta é o dilema de muitas pessoas, e acho que essa parte do enredo vai emocionar o público", destacou Hugo durante conversa com esta coluna do iG Gente.

Outro ponto pelo qual os fãs da trama anseiam é o relacionamento de Tronco e a princesa Poppy. "Creio que um romance pode ser arriscado, mas acredito que o fato de eles serem um quase casal deixa a história ainda mais interessante", complementou.



Mas não parou por aí! Bonemer fez outras revelações, como seu desejo de haver novos números musicais, assim como nas edições anteriores. "É algo com o qual sou familiarizado e que faz parte da minha carreira", relatou o paranaense, que, ao longo de 2017 e 2018, teve a honra de interpretar o piloto Ayrton Senna, um dos maiores heróis do esporte nacional, em "Ayrton Senna – O Musical".