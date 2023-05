Rai do Vale Alexandre Mitre





"Ele não é apenas um ícone da televisão, mas parte da nossa história." Foi com essas palavras que Alexandre Mitre ressaltou a alegria de ter sido escolhido para protagonizar a peça "Jorge pra Sempre Verão", inspirada na biografia de Jorge Lafond, que angariou popularidade em diversos programas humorísticos entre o final do século 20 e o começo dos anos 2000. Lafond faleceu em 11 de janeiro de 2003, aos 50 anos, vítima de parada cardiorrespiratória.

Reprodução/Instagram Jorge Lafond, a Vera Verão





A produção, cujo texto leva a assinatura de Aline Mohamad e Diego do Subúrbio e é dirigida por Rodrigo França, estreou no CCBB, em Brasília, no último dia 3, após passar por Rio e São Paulo. A temporada na capital federal deve se estender até 21 de maio. "Nunca imaginei que minha primeira vez no palco chegaria de forma avassaladora e em um projeto com tanto significado quanto este", destacou o artista, que divide a cena com Aretha Sadick e Noêmia Oliveira, do "Porta dos Fundos".





Flávia Zagury Alexandre Mitre





Depois, questionado por esta coluna do iG Gente, Mitre afirmou que, se pudesse encontrar o Lafond hoje, agradeceria por sua importância, habilidade e grandeza. "Diria que inspira mais pessoas do que jamais imaginaria. Também pediria sua bênção, por esse presente que é poder representá-lo", revelou. Produzido como uma espécie de "espetáculo de cura", "Jorge pra Sempre Verão" busca reconciliar a memória nacional com o legado do ator, bailarino e comediante carioca.