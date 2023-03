Luiz Lacerda Daniel Satti





O longa-metragem "O Faixa Preta – A Verdadeira História de Fernando Tererê" é um dos destaques do mês no catálogo da HBO Max. A trama acompanha a trajetória do pentacampeão mundial de jiu-jítsu, vivido por Raphael Logam, incensado no streaming por haver protagonizado "Impuros", do Star+.

Mas, como se sabe, por trás de todo grande vencedor, há um professor – e esse é o papel de Daniel Satti, que interpreta Alexandre Paiva, conhecido como Gigi, mestre do lutador. A produção chega à plataforma da WarnerMedia, um dos braços da AT&T, que é a dona da marca HBO, na próxima sexta-feira, dia 17.





















Karine Chueng Daniel Satti e Raphael Logam

"A vida do Fernando é quase um roteiro de tão fantástica. Ele tinha um recorde gigante dentro do tatame, mas, no auge da carreira, acabou se entregando às drogas. O vício fez com que perdesse praticamente tudo que havia conquistado, desde sua própria academia até a faixa preta que usava em suas disputas. Entretanto, após oito anos de dependência química, um reencontro com um antigo aluno o fez voltar a lutar, sendo uma das maiores reviravoltas do esporte nacional", comentou o ator.

Com texto de Rangel Neto e direção de Caco Souza, o projeto também conta com Isabel Fillardis e Lui Mendes no elenco. "Representar no audiovisual uma pessoa que existe é uma experiência surreal. Durante as filmagens, fiz uma postagem nas redes e marquei o verdadeiro Alexandre, que não apenas viu, como veio conversar comigo. Receber esse carinho de alguém que estou interpretando dá um frio na barriga, mas é uma sensação maravilhosa", concluiu.