Só se fala sobre ele! Quando não cogitava estourar na boyband One Direction e seguir uma jornada solo de sucesso, com álbuns e singles alcançando o topo das principais paradas musicais, Harry Styles dava plantão em uma padaria aos finais de semana. E não se trata de fake news, não! A história foi confirmada pelo próprio artista em uma filmagem de 2010, liberada pela produção do reality show "The X Factor" e que está sendo compartilhada à exaustão nas redes sociais.

Nela, é possível acompanhar a conversa de Styles com o jurado Simon Cowell sobre o seu antigo trabalho e seus tipos de pães e doces preferidos. Em um dos momentos, o astro pop britânico abre um parêntese e dá a sua versão sobre o motivo pelo qual decidiu fazer um teste na atração: "Minha mãe sempre me disse que sou um bom cantor, assim como meus amigos, então queria vir e perguntar para as pessoas que sabem".



Essa mesma versatilidade deu o tom à trajetória de Brad Pitt, que tem um dos maiores salários de Hollywood. Símbolo sexual dos anos 90, o ex de Angelina Jolie ganhou popularidade com seu personagem no filme "Thelma e Louise" (1991) e se consolidou como ator premiado. Anteriormente, porém, era visto como um "faz-tudo". Brad já foi entregador de pizza, motorista de limusine, atendente de telemarketing e até mesmo mascote de uma lanchonete, onde vestia uma fantasia de galinha gigante!

E o que dizer de Madonna? A rainha do pop, que anunciou uma turnê em comemoração aos 40 anos de carreira para o mês de julho (sem previsão de passar pelo Brasil), era funcionária em uma loja da rede Dunkin' Donuts antes de se destacar com o disco "Like a Virgin", no final de 1984. Ela, inclusive, chegou a declarar em uma entrevista que, se continuasse naquele emprego, hoje seria provavelmente CEO da empresa, conhecida pelas sobremesas açucaradas.

Por aqui, o contexto não é diferente. Quem não se lembra de Juliette Freire? Antes de entrar no "Big Brother Brasil 21" (e sair de lá campeã, com o status de fenômeno nacional e o prêmio de R$ 1,5 milhão no bolso), a ex-sister havia se graduado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e dedicado grande parte do tempo à profissão de make-up artist, a qual lhe proporcionava a maior parte de sua renda. Atualmente, a estrela paraibana se divide entre os postos de cantora e influenciadora.

Outro exemplo de êxito no campo digital é o criador de conteúdo Diego Alves, que era cobrador de ônibus e agora é referência em seu meio de atuação. As ferramentas com as quais manipula seu ofício é que fazem a diferença. Nesse caso, encaixam-se o profissionalismo e o engajamento. "Vivo 100% da internet, usando apenas o celular e o meu computador", frisou o especialista, ressaltando, em seguida, já ter conquistado a tão sonhada liberdade financeira.

Para fechar a lista, temos Camila Coelho. A vida da influencer começou a mudar em 2010, quando postou alguns vídeos com dicas de maquiagem no YouTube. Na época, a mineira de Virginópolis era maquiadora da marca Dior em uma loja de departamentos da Macy's, em Boston. O negócio, no entanto, evoluiu após lançar o blog "Super Vaidosa", em abril de 2011. Em poucos dias, os posts sobre moda e beleza acumularam 180 mil visualizações.



