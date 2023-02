Reprodução/Internet Danilo Gentili





Paixões à parte, o discurso de Danilo Gentili repercute nas redes sociais e gera tanto admiradores quanto inimigos. Ainda assim, o comandante do talk show "The Noite", do SBT, parece não estar nem aí. Um exemplo disso é o post que ele fez com o intuito de provocar o profissional responsável por assinar a matéria publicada pelo jornal "Extra", que traz o seguinte título: "É 'BBB 23' ou desenho animado? Participantes são comparados a personagens; confira!".

Recorrendo à linguagem neutra e fazendo a linha "metralhadora giratória", o artista não se segurou. "Que engraçadinho o jornaliste comparando a aparência física das pessoas. Mas coloquem a Thais Carla aí e o hipopótamo de Madagascar ao lado que você verá esse mesmo jornaliste dizer na manchete que você foi gordofóbico e merece ser punido por isso", começou relatando. Em seguida, acrescentou: "Só quem não pode zoar mesmo é comediante em um show de humor".





Para quem não juntou o quebra-cabeça, ele estava se referindo à cobertura dos veículos de imprensa no imbróglio envolvendo a modelo plus size. Alvo de piadas desde 2019, Thais moveu uma ação por danos morais e exigiu ainda uma indenização de R$ 30 mil. Com as evidências, o juiz entendeu que houve violação e concedeu a liminar que obrigava o comediante e apresentador a deletar as ofensas de suas páginas, sob pena de multa diária de R$ 150 em caso de descumprimento.

