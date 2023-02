Reprodução/Instagram Otávio Martins e Madonna

"Quanto mais eu leio mulheres falando sobre outras mulheres, menos acredito em sororidade." Essas foram as palavras usadas por Otávio Martins, que dá vida ao vilão Roger, de "Poliana Moça", do SBT, para repercutir os muitos julgamentos sobre a feição de Madonna que se proliferaram nas redes sociais após a 65ª cerimônia do Grammy Awards no domingo retrasado, dia 5.



Ao ler que a artista de 64 anos estava "irreconhecível" pelo excesso de procedimentos estéticos, ele não se segurou. "Os comentários sobre a Madonna são puro suco de chorume. A cara é dela, e o dinheiro é dela. Ah, sim, a coroa, o trono e o cajado também. Cada um faz de sua vida o que bem quer. Querem patrulhar? Comecem pela própria boca", frisou, visivelmente indignado.

Até a rainha do pop se pronunciou após o evento. Em um dos trechos do texto, a intérprete de sucessos como "Holiday" e "Like a Virgin" escreveu: "Mais uma vez, estou presa no olhar de preconceito e misoginia que permeia o mundo em que vivemos. Um mundo que se recusa a celebrar mulheres com mais de 45 anos e sente a necessidade de as castigar se elas continuam fortes, trabalhadoras e aventureiras".



