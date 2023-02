Divulgação Bob Guerreiro e Tirullipa

"A internet é um grande celeiro de talentos." Com esse pensamento pontuado com muita verdade e assertividade, Rafael Infante, do "Porta dos Fundos", respondeu a uma das perguntas da revista "GQ Brasil" ("Acredita que o futuro da teledramaturgia é olhar para programas e nomes da web para a TV aberta?"), falou de sua estreia nas novelas da Globo e resumiu a história de nomes importantes que apareceram de forma leve e despretensiosa e dominaram as mídias sociais, assim como vem fazendo Bob Guerreiro.

O mecânico de 40 anos é, seguramente, um dos novos fenômenos nacionais e a tradução ao pé da letra da célebre afirmação "Não há limites para quem se dedica a algo com empenho". Com vídeos que brincam com temas cotidianos e rotineiros, o artista piauiense ganhou notoriedade (já são mais de um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil seguidores, somando Instagram e Tiktok), chamou atenção de famosos como Tiririca e Tirullipa, e dizem até mesmo, do SBT.

Divulgação Bob Guerreiro

Desfrutando de uma fase ímpar na carreira, o agora criador de conteúdo, que começou a trabalhar em uma oficina aos onze anos de idade, não quer saber ou sequer imaginar a ideia de abandonar o universo do automotor. Em entrevista ao site "Metrópoles", contou que está feliz, logo, não vê nenhum motivo aparente para mudar essa estrutura, porque além de se sentir realizado com o que faz, ainda lhe é permitido ter contato e diálogo com todo o tipo de público, não se tornando algo restrito, elitista e moldado, que é o que ele mais preza.