Ex-participante da décima oitava edição do "Big Brother Brasil", da Globo, Patrícia Leitte bem que tentou acompanhar o primeiro episódio do documentário "Todo Dia a Mesma Noite" (que conta com produção da Morena Filmes, roteiro de Gustavo Lipsztein e direção de Julia Rezende e está disponível no catálogo da Netflix), porém não levou seu plano adiante.



"Me deu muita angústia, ansiedade, tremor e medo. Não consegui, aconselho para quem for assistir se preparar psicologicamente (se é que é possível fazer isso)! Triste demais! Depois tento de novo", escreveu ela, alertando para os gatilhos emocionais que a trama ficcional pode despertar, na intenção de que todos tenham essa consciência na hora de ver.

Vale ressaltar, no entanto, que a ex-sister, prestes a começar a faculdade de nutrição ("será uma jornada de novas experiências que estou empolgada para viver"), não foi a primeira pessoa a fazer essa observação. Alguns relatos no Twitter vem chamando a produção de "pesada", e outros apontam que não há "condição de continuar".



Dividida em cinco capítulos, a obra, baseada no livro homônimo da premiada jornalista investigativa e escritora Daniela Arbex, mostra a apuração policial e as circunstâncias que vitimou os 242 jovens e deixou mais de 600 feridos na casa noturna localizada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no dia 27 de janeiro de 2013.

