Com 24 anos e quatro de carreira, Isabela Arruda está fazendo o seu primeiro trabalho profissional como atriz e, ainda por cima, no vídeo. Trata-se da superprodução "Reis", da RecordTV, onde dá vida à Elza, uma das cinco servas de Abigail, que tem instinto de proteção com as pessoas que ela mais ama e confia e busca defendê-las com unhas e dentes.



Ao falar com o iG Gente sobre o seu début, não escondeu a alegria: "O primeiro dia em que entrei no set para gravar na Record foi para testar para outra personagem. Apesar de nervosa, estava feliz! Saí de lá saltitando de felicidade. Amei aquela nova experiência. Tanto que, depois que terminei a gravação, nem me importei se tinha passado no teste ou não porque estava muito vislumbrada por ter vivido aquela experiência".

Reprodução/Instagram Isabela Arruda como Elza, uma das cinco servas de Abigail

Em seguida, Isabela, que começou a fazer teatro na escola, se aperfeiçoou em cursos com nomes como Fátima Toledo e se formou na Casa das Artes de Laranjeiras, mais conhecida pela sigla CAL, em 2022, contou que está prestes a gravar uma websérie e integrar o elenco de um espetáculo e de um curta-metragem, que vai mostrar relatos de duas mulheres vítimas de feminicídio. Confira os melhores momentos do bate-papo!



1) Como tem sido se lançar no vídeo fazendo uma trama bíblica?



Eu não imaginava que ia gostar tanto como estou gostando (na verdade, não cogitava trabalhar na TV). Sempre achei interessantes trabalhos que não retratam nossa época atual. Acho legal ver esse contraponto com os dias de hoje, sabe, compreender com o as coisas eram antigamente. Eu amo isso. Entender a história de tudo e poder experienciar isso de uma forma artística em uma produção como "Reis" é muito legal!

2) Você se assiste? Como foi ver sua primeira cena?

Sim e sou bem crítica como sempre. Mas sinto que estou melhorando gradualmente. Às vezes, algo superverdadeiro que estou fazendo em cena não funciona na câmera, e isso é muito comum. E perceber essa diferença requer prática, estudo e consistência! E ainda bem que estou disposta a aprender e me tornar uma artista mais potente.

3) Antes de ser atriz, você chegou a cursar dança. Chega a usar conhecimentos dessa arte na hora de interpretar?



Eu acho que na vida a gente acumula aprendizados e os adapta o tempo todo, e não os exclui após adquirir novas experiências. Estudar dança me deu consciência e inteligência corporal, além de estimular a minha imaginação. Ela lida com o corpo em movimento, e sinto que, por ter minha "expressividade" trabalhada nesse lugar, isso me facilitou o caminho para construir o personagem, seu jeito de andar, seu comportamento e maneirismos. Essa ciência qualifica nossa estrutura corporal por meio de um ritmo que gera expressão!

4) Você, que hoje chegou à TV e está começando a traçar uma trajetória, o que falaria para quem sonha em seguir seus passos?

Eu diria para primeiro refletir por que quer ser artista. Se for por fama e dinheiro, realmente acho que não vale a pena, porque sinto que isso não tem nada a ver com ser ator/atriz em seu ofício no dia a dia. Acredito que esse lado que envolve glamour e grana é uma consequência.

Então, aconselharia essa pessoa, se possível, a estudar teatro, dança, canto, a ler peças clássicas e contemporâneas, a ter uma percepção atenta e afetuosa ao que os mais experientes querem dizer e a olhar com carinho para a própria classe artística.

5) Como se vê no futuro profissional?



Eu me vejo feliz e me tornando uma atriz e comunicadora cada vez mais potente e criativa! Espero estar no cinema e me conectar com novas ideias e com novos colegas de profissão.

6) Morando no Rio para trabalhar. Do que sente saudade da sua cidade e o que já absorveu de carioca?

Sinto falta da minha família e da calmaria de uma localidade menor, mas juro que só trocaria o Rio de Janeiro se um dia fosse para fora do país. Eu amo estar aqui, adoro a energia e o estilo de vida dos moradores… Realmente acho que encontrei o meu lugar no mundo. Gosto muito de ir à praia e fazer algumas trilhas pela Cidade Maravilhosa!

Todo mundo que me conhece pessoalmente, que é daqui do Rio, nem acredita que sou do sul [ela é de Londrina, Paraná] por conta da fama das pessoas sulistas em serem mais frias e fechadas. Sou o contrário! Posso dizer com felicidade que sou alto-astral, me comunico facilmente e me conecto com quem é brilhante, leve e generoso. Fico contente por fazer amigos que têm essas qualidades!

7) Depois de "Reis", quais seus próximos planos?

Um deles é a chegada no cinema do curta-metragem "Flores as Vento", com direção de Jean Mendonça, que gravei em novembro do ano passado. Vou participar ainda neste semestre da montagem teatral "Entre Likes e Segredos", com direção de Denan Pettmant, e da websérie "Making of: Bullying Bullying Bullying", dirigida e roteirizada por Renan Amaral. Estou muito empolgada! Espero poder me envolver sempre em projetos!