Neste fim de semana, as redes sociais foram bombardeadas com notícias a respeito do falecimento do influenciador digital e tiktoker Gabriel Netto, de vinte anos, que era conhecido na plataforma de vídeos por trolagens bem-humoradas e acompanhado por mais de 1,7 milhões de pessoas, neste sábado, dia 4.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o criador de conteúdo veio a óbito após mergulhar, perder a consciência (sem motivo aparente) e ficar submerso na represa João Penido, em Juiz de Fora, a aproximadamente 283 km de Belo Horizonte. Alguns amigos chegaram a retirá-lo da água, porém Gabriel não resistiu.

"Ah, meu irmão, que dor não ter você aqui. Olhe por nós daí. Te amarei eternamente. Nosso eterno anjo", escreveu Aline Netto na tarde desta segunda-feira (6) na legenda de um vídeo que mostra uma série de fotos dele. Entre os comentários, há mensagens como "a ficha ainda não caiu", "volta e fala que é apenas um dos seus trolls" e "é muito difícil de acreditar".