Reprodução/Instagram Chico Pinheiro e Sônia Bridi

Chico Pinheiro foi um dos famosos que se sensibilizaram com a fotografia de Sônia Bridi segurando uma criança Yanomami, a qual tem sido compartilhada à exaustão nas redes sociais. Pode-se dizer que o registro não apenas documentou o fato, mas também suscitou imensa empatia, visto que surgiu em um momento em que nada mais parecia ser capaz de nos indignar.



"Minha querida irmã, esta imagem vale mais que todas as matérias que você fez. Redime todos os equívocos que cometemos. É por ela que amo você e Paulo Zero, meu irmão e seu amado câmera. Isto é aula de jornalismo. Declaração pública de amor!", escreveu o ex-apresentador do telejornal "Bom Dia Brasil", da Globo.

Acompanhada do repórter cinematográfico Paulo Zero, a experiente jornalista esteve na maior reserva indígena do país, a Terra Yanomami, em Roraima, cenário de uma tragédia humanitária. E, conforme foi exibido pela revista eletrônica semanal da Globo, no domingo (29), eles acabaram flagrando o resgate de famílias inteiras doentes em comunidades tomadas pelo garimpo.



Minha querida irmã ⁦ @SoniaBridi ⁩ , esta imagem vale mais que todas as matérias que você fez. Redime todos os equívocos que cometemos. É por ela que AMO VOCÊ e Paulo Zero, meu irmão e seu amado câmera. Isto é aula de jornalismo.Declaração pública de amor ! pic.twitter.com/m1sMF059Uz — Chico Pinheiro (@chico_pinheiro) January 30, 2023