imagem de divulgação Adidas lança coleção temática de Pokemon













A coleção chegou no dia das crianças, mas são as crianças interiores dos adultos geeks que serão presenteadas em sua grande maioria. E é justamente esse comprador adulto que ajuda a explicar por que o universo geek virou uma máquina lucrativa.

Quem era criança e adolescente nos anos 90, curtiu a infância e a adolescência nos anos 2000 e acompanhou Ash e seus amigos na jornada para se tornar um mestre Pokémon com certeza vai sentir aquele friozinho na barriga com a nova collab da Adidas. Essa coleção traz de volta aquela criança que gritava “temos que pegar” junto com a TV.

Para comemorar os 30 anos da franquia, a Adidas lançou em setembro a coleção Pokémon x adidas 30 Anos, com tênis e roupas inspirados nos monstrinhos mais queridos de várias gerações. E o timing não poderia ser melhor: com o Dia das Crianças no caminho, a coleção virou a pedida perfeita para as crianças e para os adultos que agora podem se presentear.

O que conquista são os detalhes. Cada Pokémon foi traduzido para o tênis de um jeito diferente, quase como uma caça a referências. Mewtwo, o mais misterioso da primeira geração, virou um Samba OG em tons de lavanda e violeta, com acabamento brilhante, o rosto do personagem na etiqueta da língua, pingentes nos cadarços e uma palmilha cheia de referências. No site brasileiro, o modelo aparecia por R$ 899,99 em consulta feita em 7 de outubro.

Já a família do Charmander traz um toque de chamas para a coleção. O Superstar II do Charmeleon é vermelho, tem couro texturizado que lembra a pele do Pokémon e troca as três listras por garras. Charizard, claro, não ia chegar sem as asas: o Superstar Vintage combina couro laranja com textura de escamas, forro verde e um aplique em formato de asa junto aos cadarços. Quem tinha Charizard como favorito na infância vai ter dificuldade de resistir.

Pikachu não poderia faltar, sendo o ícone mais famoso, inclusive nas versões infantis. Em uma delas, o Superstar II branco traz o personagem impresso e gravado em baixo-relevo, com detalhes em preto e dourado. A cada olhada, aparece um Pikachu novo.

A coleção segue o padrão das coleções limitadas da Adidas e também traz roupas e peças infantis, como camisas, jaquetas e conjuntos. Dá para escolher só um par especial ou montar o look completo, e quem sabe até combinar com os filhos.

É edição limitada? - A Adidas não divulgou tiragem, mas a coleção é comemorativa e chega por tempo limitado, e collabs desse tipo costumam esgotar rápido, principalmente nos tamanhos mais procurados. E depois, encontrar esses produtos é como encontrar um card valioso de Pokémon. Uma caça ao tesouro.

Para quem é esse tênis, afinal? - Quando um adulto de 35 anos leva para casa um Samba do Mewtwo, a pergunta pergunta real é: para quem ele comprou? Esse alguém talvez não exista mais. Para a criança do fim dos anos 90 que trocava tazos no recreio, decorava a Pokédex e pedia o Game Boy de aniversário já sabendo que a resposta seria "na volta a gente compra”.

E isso tem um nome na psicologia: consumo compensatório, a compra que tenta preencher uma falta antiga. E a falta é mais comum do que parece. Numa pesquisa encomendada pela Miniverse, linha da fabricante MGA, com 2 mil jovens adultos americanos, dois em cada três disseram ter percebido que agora podem comprar o que os pais não deixavam ou não podiam pagar, e mais da metade desse grupo faz isso com frequência. No Japão, um levantamento da Happinet, do grupo Bandai Namco, encontrou o mesmo motivo em quase 28% dos adultos que compram brinquedos para si: queriam aquilo quando crianças e não tiveram.

No Brasil, essa falta tem contexto. Num país que só saiu da hiperinflação em 1994, brinquedo importado era artigo de luxo. Vide os Cavaleiros do Zodíaco, que custavam R$ 50,00 naquela época. Com esses preços, muita coleção ficou pela metade porque o orçamento da casa não fechava.

A reparação de uma infância se une à nostalgia e isso mexe com o bolso de um jeito bem documentado. Em seis experimentos publicados em 2014 no Journal of Consumer Research, os pesquisadores Jannine Lasaleta, Constantine Sedikides e Kathleen Vohs mostraram que pessoas induzidas a um estado nostálgico aceitavam pagar mais por produtos e davam menos valor ao dinheiro. O vínvuo é a chave: a nostalgia aumenta a sensação de conexão com outras pessoase esse senso de pertencimento ignora a barreira financeira. Não é por acaso que uma das graças de usar o tênis é ser reconhecido por outro fã no meio da rua.

E nada de síndrome de Peter Pan. Comprar tênis de personagem ou carta colecionável depois dos 30 não é sinal de quem se recusa a crescer. Como lembra reportagem da Consumidor Moderno, esses objetos funcionam como coleção, decoração, hobby, forma de socialização e símbolo de identidade. A criança interior não tem cartão de crédito. O adulto tem, e é com ele que as marcas negociam o valor da nostalgia.

O universo dos personagens e das franquias não movimenta milhões. Movimenta centenas de bilhões de dólares por ano. Segundo o estudo global da Licensing International, divulgado em agosto, a venda de produtos licenciados no varejo somou US$ 389,8 bilhões em 2025, alta de 5,45%, acima do crescimento do varejo mundial como um todo (4,52%). Entretenimento e personagens seguem como o segmento mais forte. Para se ter uma noção: é mais de três vezes o que o mundo inteiro gastou em brinquedos no mesmo ano, US$ 123 bilhões, segundo a Circana.

E brinquedo está deixando de ser coisa só de criança. Pelo relatório global da Circana, o público com 15 anos ou mais já responde por quase 20% das vendas, gasta mais que o dobro do que gastava em 2020 e puxa a maior parte do crescimento nos mercados maduros, com colecionáveis e compras motivadas por nostalgia. E não apenas nostalgia, mas investimento, já que colecionáveis valorizam com o tempo e também com a disponibilidade. Existem estatuetas da Iron Studios exclusivas de eventos que podem valer 3, 5, 10 vezes mais que o valor original de venda. Isso também vale para edições limitadas de produtos da Adidas, como os dessa coleção de Pokémon.

Pokémon é o caso de estudo perfeito. A The Pokémon Company aparece em 6º lugar no ranking das maiores licenciadoras do mundo da License Global, à frente de Warner Bros. Discovery, Sanrio e Mattel, com vendas de produtos licenciados estimadas em US$ 15,7 bilhões em 2025, segundo a imprensa especializada que repercutiu o ranking . Só de cartas colecionáveis, a franquia já passou de 85 bilhões de unidades produzidas desde 1996 , cerca de 10 bilhões apenas no último ano fiscal. Nos games, são mais de 515 milhões de cópias vendidas .

E o aniversário de 30 anos foi pensado para acelerar tudo isso. A própria empresa anunciou 2026 como um ano de lançamentos, collabs e eventos especiais para dar sequência a um 2025 de vendas fortes. O tênis da Adidas é uma peça dessa engrenagem.

Por que o mercado geek é tão lucrativo? - Porque ele entrega para o comércio 4 elementos que são o sonho de qualquer varejista: cliente fiel por décadas, escassez, comunidade e um calendário que nunca acaba.

Uma licença que atravessa gerações - Pokémon sabe navegar da mochila de uma criança até a coleção de cartas de um adulto, passando por uma caneta de luxo ou um detalhe no tênis. Segundo a CivicScience , 80% dos adultos americanos que compraram brinquedos recentemente seguem comprando das mesmas marcas da infância. É o sonho de qualquer empresa: um consumidor que já chega fidelizado.

O modelo do licenciamento - Quem é dono do personagem não precisa fabricar tênis. A Adidas desenvolve, produz e distribui; a dona da marca empresta o universo e recebe royalties. Cada lado entra com o que tem de melhor e divide o risco. O relatório da License Global aponta os dois motores dessa conta: as pessoas aceitam pagar mais por produtos ligados a personagens que amam, e usam esses produtos para dizer quem são.

E no Brasil? - Por aqui, o movimento é ainda mais acelerado, e Pokémon está no centro dele. Dados da Circana apresentados no Mercado Livre Experience, em setembro, mostram que os kidults, adultos que compram brinquedo para si mesmos, já respondem por 17% do mercado brasileiro de brinquedos, com alta de 92% no ano, segundo a Central do Varejo No mesmo período, os produtos pensados só para o público infantil tradicional cresceram 3%. Ou seja: na corrida de compras, o adulto assume um papel de protagonismo indubitável.

O que esse adulto leva para casa diz muito. Os colecionáveis já são 52% das compras dos kidults, com alta de 252% em valor, e os pacotes surpresa cresceram 356%. A marca que mais cresceu entre eles foi justamente Pokémon, com alta de 86%, embalada pelos 30 anos e pelos lançamentos de jogos e cartas. É possível ver esse movimento pelas vendas agressivas nos Estados Unidos, chegando ao ápice das compras desesperadas em redes de supermercado. As licenças, no geral, já respondem por 35% de todo o faturamento de brinquedos no país, contra 26% três anos atrás.

O licenciamento como um todo também é grande por aqui. O Brasil está entre os dez maiores mercados de licenciamento do mundo, segundo o Diário do Comércio . E a cultura pop tem endereço fixo no calendário: a CCXP, em São Paulo, recebeu 287 mil visitantes em 2024 e fechou a edição de 2025 com mais de 130 marcas, a maior da sua história comercial. Outros eventos, como o Diversão Offline, especializado em jogos de tabuleiros, RPG e card games, se mostram como crescentes jogadores em um tabuleiro extremamente lucrativo.

Quando a Adidas coloca o Mewtwo num tênis de quase R$ 900, portanto, não está apostando na saudade de meia dúzia de fãs. Ela sabe que está falando com um público que hoje está e pode se dispor a investir não só nesse tênis, mas em uma quantidade de itens de ticket elevado que, quando criança, jamais seria uma possibilidade.

No fim das contas, essas peças têm um gostinho de nostalgia, mas também de acerto de contas. Quem antes escolhia o estojo ou a mochila do personagem favorito agora escolhe o tênis para sair com os amigos, muitas vezes também fãs da franquia, e paga com o próprio dinheiro aquilo que um dia ficou só na vontade. Agora ele compra na primeira ida. E é o protagonista das próprias escolhas. E não se surpreenda se, no meio do passeio, outro fã reconhecer as garras, as asas ou o rosto de Mewtwo na língua do Samba. É nesse reconhecimento que a nostalgia vira vínculo, que vira comunidade, que converte uma segunda venda para aquele fã que agora quer fazer parte dessa semiótica saudosista.

Trinta anos depois, uma segunda discussão se inicia. Não é mais qual é o Pokémon mais forte, e sim qual deles combina mais com o seu look Para tirar a dúvida (e caçar o seu favorito), os modelos disponíveis no Brasil estão no site da Adidas.



