shutterstock proteção solar é um passo essencial para a saúde da pele negra

Em 1977, durante uma turnê pela Europa, Bob Marley sentiu dor no dedão do pé direito depois de uma partida de futebol. A unha estava parcialmente descolada. Não era a primeira vez: meses antes, ele já tinha tratado uma lesão esportiva no mesmo dedo, e havia anos descrevia aquele ponto como "machucado". Quando ele foi procurar o médico pra cuidar do que parecia um machucado, veio outro diagnóstico: melanoma, o mais grave dos cânceres de pele. A doença se agravou e Marley morreu em maio de 1981, aos 36 anos.

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Essa história costuma ser lembrada porque ele se recusou a amputar o dedo, por convicção religiosa. Mas tem uma coisa muito mais importante nessa história: uma lesão embaixo da unha, atribuída por muito tempo a um machucado do futebol. A junção do lugar com o evento que gerou o machucado atrasou o diagnóstico. E mesmo assim, décadas depois, a literatura científica descreve esse mesmo caminho em milhares de pacientes anônimos.

Este é o primeiro de seis capítulos sobre câncer de pele na pele negra. Aquela mesma pele que “já tem proteção solar” e que “não tem câncer de pele".

A metade verdadeira

Ok, essas frases têm um fundo de embasamento e vamos tirar isso do caminho já do início. A melanina, o pigmento que dá cor à pele, é uma proteção biológica real contra a radiação ultravioleta. Num estudo clássico publicado em 1979 no Journal of the American Academy of Dermatology, pesquisadores mostraram que cerca de cinco vezes mais radiação ultravioleta chega à derme da pele branca do que à da pele negra. É daí eu surge essa ideia da proteção solar em peles negras. No entanto, estamos falando de um FPS, Fator de Proteção Solar, de algo em torno de 13, contra pouco mais de 3 na pele branca. Algo que, considerando os índices de radiação UV atuais, é ínfimo.

Mas não é só uma questão de quantidade. A eumelanina, tipo de melanina que predomina na pele negra, também ajuda a neutralizar moléculas reativas que a radiação produz e que danificam as células. Então existe sim uma proteção inerente nessa pele.

E o resultado disso fica nítido nas estatísticas: o câncer de pele é bem menos comum em pessoas negras. No caso do melanoma, uma revisão publicada em 2026 nos Anais Brasileiros de Dermatologia resume da seguinte forma: pessoas de pele clara têm cerca de dez vezes mais risco do que pessoas de pele escura.

shutterstock proteção solar é uma etapa essencial para a saúde da pele negra





O que não é falado tem um custo muito alto

Mas essa constatação é apenas a primeira camada da conversa. Em 2006, uma das revisões mais citadas da dermatologia sobre o tema, assinada por Gloster e Neal, resumia o problema: embora o câncer de pele seja menos frequente em pessoas de pele escura, ele costuma vir acompanhado de maior gravidade e maior mortalidade.

Estudos realizados nos Estados Unidos mostram décadas de dados acumulados e separados por tonalidade de pele. Em uma revisão da literatura com meta-análise publicada em 2022, foram reunidos 44 estudos, com mais de 3,1 milhões de pacientes. Pacientes negros com melanoma tiveram risco de morrer pela doença 27% maior do que pacientes brancos, e risco de morte por qualquer causa 42% maior. Algo alarmante e que muda a perspectiva das primeiras camadas de informação.

Isso não pode ser importado diretamente para o Brasil, que tem outro sistema de saúde e outra composição racial. Mas os dados desse estudo explicitam um padrão que os poucos estudos brasileiros, tema do quarto capítulo desta série, também sugerem.

Onde a melanina não chega

Mas eu sei, você segue coma mesma dúvida, não é? Se a melanina protege, por que o câncer de pele na pele negra tende a terminar pior? Porque proteção tem limites, e esse mito gerado ignora todos eles.

O primeiro limite é bem óbvio, mas não percebido: a anatomia do corpo. A melanina não se distribui igualmente pelo corpo. A sola dos pés, a palma das mãos, o leito das unhas e as mucosas têm menos pigmento, e é justamente ali que surge o tipo de melanoma mais característico da pele negra, o melanoma acral. O mesmo melanoma que Bob Marley teve.

O segundo limite nada tem a ver com a proteção contra os danos do sol. A melanina protege contra a radiação ultravioleta, mas os cânceres de pele mais relevantes na pele negra não dependem principalmente da radiação solar. O carcinoma espinocelular, o tipo mais comum nessa população, é mais comum em áreas não expostas, surgindo muitas vezes sobre cicatrizes antigas e feridas que não saram. Ou seja, regiões que passaram ou passam por um estresse inflamatório e cicatricial. E ao analisarmos mais a fundo o melanoma acral, ele tem poucas das marcas genéticas que o sol deixa no DNA. Ou seja, não dá para se proteger de algo que não envolve a aplicação de um protetor solar.

O terceiro limite, na minha opinião, é o mais cruel e o motivo dessa série ser criada. Nenhum pigmento protege contra o diagnóstico tardio, o exame incompleto ou a espera por um especialista. E é aqui que mora um dos maiores problemas.

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Os dois lados da moeda.

Quando as duas pontas, médico e paciente, acreditam em uma suposta imunidade contra o sol, a conta não fecha e vem o descaso. Por um lado, quem tem a pele negra já não tem o hábito de se examinar com frequência, desconfiando menos de manchas, especialmente nas solas dos pés e nas palmas das mãos. Do outro lado, os profissionais não só suspeitam menos, como têm menos material de base e instrução para buscar em pacientes sinais nas solas, palmas, unhas e mucosas — exatamente onde o tumor costuma nascer. Gloster e Neal já apontavam esse duplo efeito em 2006.

O elogio à beleza de nossa pele negra esconde um risco que todos nós corremos.

Pensando de forma tridimensional



Não é necessário ir de um extremos ao outro. Da ignorância à paranoia. Afinal, dizer que pessoas negras correm "mais risco" de câncer de pele seria falso: a incidência é menor. Mas a frase precisa ser corrigida:

Na pele negra, o câncer de pele é menos comum, mas mais letal quando aparece, porque ele surge onde ninguém olha.

No próximo capítulo, vamos falar sobre onde olhar e o que observar: os sinais na sola do pé, na palma da mão e nas unhas que merecem uma avaliação dermatológica.

Este texto é informativo e não substitui a avaliação de um dermatologista.

FONTES

– Kaidbey KH, Agin PP, Sayre RM, Kligman AM. Photoprotection by melanin: a comparison of black and Caucasian skin. Journal of the American Academy of Dermatology, 1979.

– Gontijo JRV et al. Melanoma fino e in situ: atualização para o dermatologista. Anais Brasileiros de Dermatologia, 2026.

– Gloster HM Jr, Neal K. Skin cancer in skin of color. Journal of the American Academy of Dermatology, 2006.

– Lam M, Zhu JW, Hu A, Beecker J. Racial differences in the prognosis and survival of cutaneous melanoma from 1990 to 2020 in North America. Journal of Cutaneous Medicine and Surgery, 2022.

– Fortuna A, Amaral T. Multidisciplinary approach and treatment of acral and mucosal melanoma. Frontiers in Oncology, 2024.

– AIM at Melanoma Foundation. Five things you may not know about Bob Marley and acral lentiginous melanoma.