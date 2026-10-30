Divulgação Séruns antioxidantes de Cetaphil revolucionam a rotina

Por muito tempo, a pele sensível foi tratada como nicho. Uma categoria reservada às peles que ficavam vermelhas com facilidade. Mas não mais. No maior levantamento já feito sobre o tema, com quase 17 mil participantes em vários continentes, 78% se declararam afetados por algum grau de sensibilidade. Esse estudo é da Galderma e foi apresentado no congresso europeu de dermatologia, o EADV, em 2025.

A própria empresa estima que a prevalência cresceu 68% em duas décadas. Mas lembrando: trata-se de autodeclaração, e revisões científicas mostram que o resultado muda conforme a pergunta que é feita. Mas a tendência das respostas é a mesma em todas as pesquisas: a sensibilidade largou o espaço de exceção.

Sensível ou sensibilizada?

É importante pontuar uma diferença: a pele sensível, no sentido clínico, reage com ardor, coceira ou reações a estímulos que supostamente não deveriam provocar isso. Já a pele sensibilizada reflete outro quadro: ela é um estado reativo da pele, muitas vezes conectado com uma barreira machucada pelo excesso, que passa a reagir ao que antes tolerava.

E quando a gente fala em excesso, é impossível não falar sobre a influência das redes sociais. Em junho de 2025, pesquisadores da Northwestern University publicaram na revista Pediatrics a primeira análise científica de rotinas de skincare de meninas de 7 a 18 anos no TikTok. Eles chegaram a uma média de seis produtos por rotina. Nos vídeos com maior número de visualizações havia uma média de 11 ativos potencialmente irritantes. E surpreendentemente, apenas 26% das rotinas diurnas incluíam protetor solar.

No Brasil não é diferente. Aqui, a farmácia tem o papel de vitrine. Segundo dados da IQVIA, o mercado de dermocosméticos movimentou R$ 12,3 bilhões nos 12 meses até julho de 2025, alta de 8,3%. Dos R$ 945 milhões de crescimento, R$ 796 milhões vieram de produtos novos. É uma categoria que cresce a cada lançamento.

O paradoxo do antioxidante

Diante desse cenário, os antioxidantes ficaram imersos em uma contradição. Eles são a defesa clássica e mais efetiva contra poluição, sol e luz de tela, famosos geradores de radicais livres e estresse oxidativo. Mas o mais famoso deles, a vitamina C pura, precisa de pH abaixo de 3,5 para atravessar a pele, segundo estudo clássico do dermatologista Sheldon Pinnell, de 2001. Essas condições mais extremas acabam sendo um dos fatores que traz sensibilidade como resposta a esses produtos.

Com isso, o que era cuidado, vira uma contradição: quem mais precisava de proteção era quem menos conseguia usá-la. O dermatologista americano Aaron Farberg, ouvido pela Galderma, descreve o mesmo dilema no consultório: chega a ele o relato de pacientes que evitam a vitamina C por conta das reações adversas, dentre elas a sensibilidade.

É justamente nesse espaço que novas propostas de antioxidantes chegam ao mercado. Os novos séruns AM/PM da Cetaphil, lançados globalmente em março e já nas farmácias brasileiras por cerca de R$ 230 cada, são uma das opções mais globais chegadas recentemente ao mercado, justamente pela abordagem que o conecta ao ciclo circadiado. Um é para o dia, com foco em proteção. E o outro, para a noite, com foco em reparo. Os dois com um ativo em comum: o ácido gálico.

De acordo com Daniele Baeta, Diretora da Unidade de Negócio de Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica, o lançamento reforça o compromisso da marca com as necessidades da vida moderna. “Sabemos que fatores externos, como sol, poluição e luz azul, podem aumentar o estresse oxidativo diário da pele, acelerando o envelhecimento. Por isso, desenvolvemos uma rotina completa, com ingredientes específicos para proteção durante o dia e reparação à noite. Cetaphil AM/PM é indicado para todos os tipos pele e foi testado inclusive em peles sensíveis, unindo eficácia e segurança dermatológica”, afirma.

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Uma molécula com currículo

Esse herói da fórmula, o ácido gálico, é pouco óbvio: um polifenol presente em semente de uva, carvalho, hamamélis e chá verde. Ele tem três hidroxilas vizinhas na estrutura, que é o caminho de doação facilitada de elétrons aos radicais livres.

E essa generosidade química tem história. Misturado ao ferro, o ácido gálico das galhas de carvalho formava a tinta ferrogálica, padrão da escrita no Ocidente da Idade Média ao século 19. O Codex Sinaiticus, a Bíblia completa mais antiga que se conhece, foi escrito com ela. Enquanto no papel essa reação com o ferro vira cor, na pele, ela vira proteção.

A Cetaphil combina o ácido gálico com com outros ativos: a vitamina E, que protege a fase oleosa da pele e polifenóis como o gálico conseguem regenerá-la, como mostram estudos em sistemas-modelo. E mais outros compostos são adicionados à formulação: o ácido gálico aparece ligado a uma glicose, estratégia que estabiliza polifenóis que oxidam fácil, e há um quelante para sequestrar metais. Tudo isso para estabilizar um antioxidante super potente que, assim como outros antioxidantes, encontram na estabilização de fórmula seu maior desafio.

Divulgação Séruns antioxidantes de Cetaphil revolucionam a rotina





Cuidado para o dia e para a noite.

A divisão em dois séruns conversa com a cronobiologia. Uma revisão de 2019 no Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology mostra que perda de água, temperatura e fluxo sanguíneo da pele variam ao longo do dia, e que a multiplicação das células atinge o pico perto da meia-noite. Com isso, faz todo sentido que a fórmula entregue exatamente o que a nossa pele precisa ao longo do dia: defesa de dia e reparo à noite. Enquanto o Sérum diurno, o Advanced Defense Serum, conta com a união do ácido gálico com a vitamina E para proteger a pele, o tratamento noturno, o Repair Serum, tem uma adição crucial: a centella asiática, acelerando em até 2x o reparo da pele. Mas uma coisa é muito importante: sem sono, o reparo não acontece direito. O trabalho não é todo do sérum. Fora, obviamente, a adição do protetor solar à rotina.

Para o dermatologista Paulo Notaroberto (CRM-RJ 52577850 / RQE 17972), respeitar esse ritmo pode tornar o cuidado com a pele mais eficaz. “O uso dos produtos desenvolvidos para diferentes momentos do dia fortalece o funcionamento natural da pele e potencializa os resultados da rotina de skincare. Durante o dia, o foco está na proteção contra os agressores ambientais e o estresse oxidativo, enquanto à noite a pele está mais receptiva a ativos que estimulam a reparação, a hidratação e a renovação celular. O resultado é uma pele visivelmente mais uniforme e radiante, firme e elástica, com menos linhas”, explica o especialista.

O ácido gálico tem o dobro da eficácia antioxidante da vitamina C, eficiência medida em testes de laboratório, e testes diferentes dão rankings diferentes: num estudo de 2022, o gálico venceu a vitamina C em dois ensaios e perdeu num terceiro. Já a pele até sete vezes mais forte e o reparo de barreira duas vezes mais rápido vêm de avaliações clínicas registradas como dados internos da empresa. São dados que corroboram com a teoria que cerca a criação desse sérum.

O que levar para a rotina

. Se produtos que nunca incomodaram passaram a arder, desconfie de excesso antes de concluir que sua pele "é sensível";

. Volte ao básico e procure um dermatologista se o desconforto continuar;

. Introduza um ativo novo por vez, para saber o que ajuda e o que irrita;

. De manhã, antioxidante e, por cima, protetor solar. Um complementa o outro, nunca substitui;

À noite, priorize a barreira: hidratação, ativos calmantes e sono.



Quando observamos os últimos movimentos da indústria, vivemos um maximalismo não filtrado. Ela passou a recomendar cada vez mais produtos para uma população que pouco vai ao dermatologista e conta com a influência dos comunicadores digitais para definir suas rotinas de cuidados com a pele. Com isso, o exagero é comum: mais ácido, mais porcentagem, mais passos. Lançamentos como esse sugerem uma virada para a tolerância, desenhada para a maioria que hoje se diz sensível. O ácido gálico tem uma história que ultrapassa mil anos. Agora ele entra em um novo capítulo: reescrevendo a história da nossa pele.

Sobre a Galderma

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações, acesse: www.galderma.com/br-pt/brasil