Divulgação Máscaras de cílios SHEGLAM

SHEGLAM é um fenômeno das redes sociais. Com maquiagens lúdicas, acompanhamento de tendências, embalagens icônicas e, acima de tudo, performance de fórmula, a marca chinesa vem ganhando força e expandindo as possibilidades de seu portfólio de forma sólida e progressiva nos últimos anos.

Contando com collabs com franquias de peso em seu portfólio, como Crepúsculo, Rick&Morty, Harry Potter e, mais recentemente, O Senhor dos Anéis, a marca vem se solidificando como um porto para quem não abre mão da performance, mas quer se divertir na hora de se maquiar.

Um momento de afirmação e conexão

Divulgação Linha Crystal Intentions de SHEGLAM

Uma dessas coleções que traz um elemento único e produtos especiais foi a coleção Crystal Intentions, que propôs a maquiagem como um ritual repleto de intenção. O Protection Mantra Roller Lip Oil, é um óleo labial rollon inspirado em seis cristais: Ametista, Quartzo Rosa, Quartzo Transparente, Citrino, Água-marinha e Obsidiana. Pra trazer o brilho dos cristais, ela trouxe o High Vibration Blushlighter, um multifuncional que une blush e iluminador em um trio de cores com textura ultra refinada que se funde à pele em um glow construível e sofisticado. Para quem não abre mão do brilho, ela tem a Glow Glitter Eyeshadow, que traz um brilho multidimensional e espelhado inspirado nos seis cristais escolhidos para a coleção.

Um produto único em uma textura cada vez mais presente nos produtos de Asian Beauty é o Vibe Shield Long-Lasting Setting Spray, um spray numa textura jelly que vai muito além da formação de filme. Ele contém PDRN vegano, óleo de jojoba e óleo de girassol, podendo ser usado em várias etapas.

Essa é uma linha que une as cores às suas simbologias. O Quartzo Rosa remete a amor e harmonia; a Ametista, à intuição; o Quartzo Transparente, à clareza mental; o Citrino inspira confiança; a Água-marinha, serenidade; e a Obsidiana simboliza proteção e equilíbrio.

Os lançamentos não param.

Divulgação Line to Shine Peel-Off Lip Stain & Gloss Duo

De forma independente às coleções, é muito comum acompanharmos lançamentos pontuais que vão se agregando aos sistemas de pele, olhos e boca da marca.

Divulgação Stardust Swipe Glitter Liquid Lipstick

Três lançamentos recentes que chamaram bastante atenção são a Lashlighter Root-Up Lash Primer, que prepara os cílios para a aplicação de máscara, potencializando volume e alongamento enquanto nutre os cílios; O Line to Shine Peel-off Lip Stain & Gloss Duo, um 2 em 1 de ponta dupla que une um delineador líquido peel-off que vira um lip tint de duração de até 48 horas e um gloss que hidrata por até 12 horas; e o Stardust Swipe Glitter Liquid Lipstick, um batom líquido que pigmenta na primeira passada e revela um brilho ao pressionar os lábios.









A operação no Brasil

A chegada de SHEGLAM acontece através de uma operação comandada pela BIM Distribuidora, que pretende ocupar até 2 mil pontos de venda nos primeiros seis meses. Os produtos também serão vendidos, além da Shein, por outros Marketplaces como Mercado Livre e Shopee.

Já nos pontos físicos, essa venda ocorrerá em Perfumarias e redes especializadas como Soneda, Ikesaki, Me Linda, Mundo do Cabeleireiro, Goya, Exalla e IAP; Lojas de Departamento como Renner, Riachuelo, Pernambucanas e Besni; Farmácias como Droga Raia, Drogasil, Drogarias Pacheco, Drogaria São Paulo e Panvel; e parceiros regionais, como Bella Ferraz, Shopping Cosméticos e Inovar, Belshop, Nova Era, Ideli e Ellas.

O Brasil já está mais que pronto para mergulhar no sensorial desses produtos, resolvendo na venda física as dúvidas que ficam na experiência do online e fortalecendo ainda mais a presença de SHEGLAM no Brasil.