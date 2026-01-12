FreePik Skincare

Quando o ano vira, sempre fica aquele saudosismo de pensar no que se destacou no ano anterior... Então, trazendo isso para o universo da beleza, estou trazendo aqui uma seleção dos Melhores Produtos de Skincare de 2025. Aqueles que se destacaram na minha bancada ao longo de todo o ano. Levei em consideração a experiência de uso, inovação e cumprimento das promessas de cada um para montar essa lista.

Toda rotina começa pela limpeza, e nada melhor para limpar de verdade a pele que um Cleansing Oil, ou Óleo de Limpeza. Ele limpa profundamente, tirando até mesmo os produtos mais resistentes e ajudando inclusive na limpeza de poros e na retirada de cravos, ajudando inclusive em peles oleosas e sendo uma etapa excelente para remover a proteção solar. É sempre importante lembrar que usamos o Óleo de limpeza com a pele seca e depois o enxaguamos. Nessa hora ele vira uma loção e boa parte das marcas não deixa resíduos de óleo na pele.

Site da Marca OL-01 de Principia Skincare

Em 2025, um lançamento acessível que se destacou foi o OL-01, de Principia. Com óleo de Girassol e Vitamina E na sua formulação, ele limpa profundamente a pele sem irritar os olhos e tem um dos melhores custos-benefício do mercado. Ele se tornou um queridinho do dia a dia, porque eu consigo manter a minha pele limpa com um custo mais baixo e não sofrendo com olhos ardendo ou pele pesada e oleosa após a retirada da make ou do protetor solar.













Site oficial The Cleanse Bioré

Um produto absolutamente revolucionário que temos em nosso mercado é o The Cleanse, de Bioré. E essa revolução acontece porque o The Cleanse é um óleo demaquilante que não requer fricção para a retirada da maquiagem. Isso mesmo, ele dissolve instantaneamente aquele filme de maquiagem na pele. E basta ir tocando a pele que a maquiagem vai sendo retirada. Ele conta com algumas tecnologias interessantíssimas, como a “Stress-Less”, focada em reduzir o estresse relacionado à remoção da maquiagem, protegendo por consequência a barreira cutânea. E isso também se aplica à temida máscara de cílios à prova d’água, que sabemos que é um dos itens de maquiagem mais resistentes e que acaba, pelo excesso de fricção, comprometendo a saúde dos cílios. Outra coisa que amo é que ele é muito fluído, rendendo demais. Eu uso demais o meu e só depois de meses que ele finalmente está acabando.

Site oficial Gel de Limpeza Elbo

Seguindo na limpeza da pele, nós acabamos pensando só na retirada das sujidades da pele. E se pudéssemos ir além? O Gel de Limpeza antioxidante renovador de Elbo traz na sua fórmula Ácido Glicólico e Succínico, que vão trazer uma renovação para a pele, enquanto o Ginseng traz uma sensação de despertar e a Aloe Vera acalma a pele. Um tudo em um que potencializa todos os produtos que você aplicar após a limpeza. Tudo isso dentro de uma marca nacional comprometida com a sustentabilidade e inovação.









Site oficial Gel de Limpeza Noviole

Mas, se você tem a pele sensível, eu tenho uma opção incrível pra você. O Sensi Gel de limpeza Calmante de Noviole entrou na minha rotina a ponto de eu já estar no segundo, mesmo com esse sendo um gel com uma ótima volumetria. Ele é um produto de limpeza suave e é muito eficaz na hora de preservar a hidratação e a microbiota e, mais importante ainda, fortalecer a barreira cutânea de peles sensíveis. Para pessoas em pós-procedimento, com rosácea, dermatites e outras individualidades de pele que trazem essa sensibilidade, essa é uma opção excelente para trazer segurança em uma etapa essencial para a saúde cutânea. E ele entrega isso através do enriquecimento com ingredientes biologicamente antioxidantes, anti-inflamatórios e calmantes, como calêndula, juá, café verde e arnica. Um bálsamo na limpeza da pele.

Site oficial Pure Vitamin C12 La Roche-Posay

Quando pensamos em skincare para um período como esse, onde o sol está na sua potência máxima, a Vitamina C é um elemento essencial da nossa rotina. Ainda vamos mergulhar com calma nesse mundo dos antioxidantes, mas a Pure Vitamin C12 Oil Control de La Roche-Posay veio nesse ano desmistificar a relação entre o uso de Vitamina C e as peles oleosas, trazendo uma textura sérum super agradável e Ácido Salicílico, que vai controlar o sebo e desobstruir os poros. O melhor dos mundos em um frasco só. E o melhor. Com a tecnologia Vitamin C guard, ele preserva até 5x mais a vitamina C, garantindo menos oxidação. Afinal, uma das maiores queixas da vitamina C é que ela escurece ou fica com cheiro de ferrugem ao longo do tempo.

Site oficial C-Luma Sérum Drunk Elephant

Sim, Vitaminas C também podem ser aliadas das peles sensíveis. E, pra isso, a Drunk Elephant trouxe uma solução. Essa marca do Grupo Shiseido focada em formulações tecnológicas e livres de ingredientes potencialmente prejudiciais ou irritantes para a pele formulou um “Cavalo de Troia” do bem, trazendo percursores de ácido ascórbico, o ativo mais usado em produtos com vitamina C do mercado, de forma que a pele absorva esses ativos e somente no interior das células eles alcancem suas “formas finais”. Mas o que o C-Luma Hydrabright Sérum de Drunk Elephant traz como resultado? Diminui o potencial de irritação com a Vitamina C, o que permite que pessoas com peles sensíveis utilizem esse sérum. Mas ele vai além. Cuida de hiperpigmentação e manchas, diminui imperfeições, oferece hidratação contínua e instantânea... Tudo isso em uma embalagem 100% reciclável.

Site oficial Molecular Sérum Olera

E se pudéssemos reunir tudo em um sérum tecnológico multiação? Essa é a proposta do Molecular Sérum de Olera, que une o TI35, um extrato biotecnológico das sementes do açaí amazônico, com Ácido Hialurônico, entregando hidratação profunda ao mesmo tempo que, através da poderosa ação antioxidante, ajuda a suavizar linhas, melhorar firmeza e uniformizar o tom da pele, entre outras ações. Um produto luxuoso e 100% nacional que pode ser usado pela manhã e à noite com resultados notáveis, trazendo praticidade para a rotina de cuidados com a pele sem abrir mão do luxo sensorial de um sérum único em nosso mercado.

Site oficial AquaPro Cooler The Joy Lab

Falando em tecnologia, você sabia que um dos fatores de estresse da pele é o calor? Pra trazer uma resposta à essa questão, uma das marcas brasileiras mais comprometidas com inovação colocou um jogador em campo: O Aquapro Cooler Antioxidante. Esse é um gel facial de The Joy Lab, marca de Joyce Kitamura, que conta com uma tecnologia antioxidante e efeito de resfriamento na pele, auxiliando assim a combater os efeitos nocivos do calor sobre a pele. E ele conta com alguns ativos bem interessantes, como a Ectoína, que é uma molécula antioxidante e anti-irritante produzida por bactérias em ambientes extremos, ou seja, uma forma de vida adaptada a lugares como o deserto. E ela vai hidratar, acalmar e proteger a pele de sinais de envelhecimento, temperaturas extremas, poeira e poluição, irritações químicas e desidratação. Ele também tem Polifenóis do extrato de hamamélis, reduzindo os danos causados pelo sol e preservando as fibras de elastina, que formam a malha que dá firmeza à pele. Fora a dupla de creatina + creatinia, que são revitalizantes e vão trazer aquele viço de respeito e resistência, que é o que precisamos nesses períodos intensos de calor e estresse. Ele ainda combate a oleosidade, o que o torna perfeito pro público brasileiro.

Site oficial Exo Sérum Helene Deon

Brasileiro gosta de sensorial sequinho, né? Imagina um sérum altamente regenerador e hidratante que parece uma água na pele, de tão fluído e de fácil absorção? Essa é a proposta do Exo Sérum Regenerador, de Helene Deon, marca que chega reformulada no fim do ano, já agregando com produtos de alta tecnologia coreana e adaptados ao clima e sensorial que o brasileiro ama. Imerso no topo de tecnologia mundial, ele traz os Exossomos de alga em sua formulação, entregando regeneração, hidratação, efeito anti-idade, clareador, antiacne e pós-operatório. Ele regenera as células e estimula o colágeno, deixando a pele mais firme, uniforme e hidratada. Ufa! Multifuncional do jeito que a gente gosta, né? Ele e um protetor solar e sua pele está pronta pra viver mais um dia.

Site oficial Moisture Surge Active Glow Serum Clinique

Sabe aquele produto universal? Tipo aquele amigo que se dá bem com todo mundo e que todo mundo ama de volta? Esse produto pra mim é o Moisture Surge de Clinique. Ele prepara qualquer pele para qualquer clima. Pra mim, que vivo entre a umidade do Rio de Janeiro e a secura de São Paulo, ele é mais que perfeito. E o que eu já amava ganhou mais potência ainda no novo lançamento Moisture Surge Active Glow. Ele agora tem na sua fórmula a adição de 5% de ácido lático, que vai ajudar na esfoliação de células mortas e abrindo caminho para os ativos do sérum penetrarem mais. O já amado ácido hialurônico, que além de atrair água para a pele, vai manter a hidratação dela, criando aquele efeito de preenchimento que amamos. Fora a mais que necessária Vitamina C, que é um antioxidante poderoso que ajuda a iluminar e uniformizar a pele, fora a ação na prevenção de sinais de envelhecimento. Um sérum perfeito para o uso diurno e que vai manter a sua pele hidratada o dia todo.

Site oficial Genifique Lancôme

Tem dias em que queremos ter uma experiência de luxo na nossa pele. E quando pensamos em luxo, Lancôme sabe fazer isso com maestria. Nesse ano um sérum que é um ícone de tratamento recebeu um upgrade e agora temos o Sérum Génifique na sua versão Ultimate. O que ele faz? Através da junção da tecnologia Beta-Glucan CM associada com ácido hialurônico, extrato de alcaçuz e as já famosas frações pré e pós bióticas, esse sérum entrega uma ação reparadora dupla para a pele, revertendo os danos e melhorando a qualidade dela como um todo. Com isso ele repara a barreira cutânea e os primeiros sinais da idade: as temidas linhas finas. Foram necessários 27 anos de pesquisa para chegarem na atual fórmula! Além das linhas finas, esse sérum cuida da vermelhidão e da textura da pele, entregando resultados visíveis após a primeira semana.

Site oficial All In One 2.0 Kesser

Embora a gente saiba que o brasileiro goste de um sensorial mais sequinho e fluído no skincare, tem que não abra mão de um cremão de respeito. E nada como um creme tudo em um. Literalmente. O Bálsamo facial All in One 2.0 de Kesser entrega uma textura hidratante que deixa um acabamento sequinho na pele, entregando tudo o que sua pele precisa em um produto só. Um produto que conversa muito com o skin minimalism, o minimalismo de pele, que preza por uma rotina mais simples e direta. Ele promete tratar de várias questões de pele, como acne, melasma e envelhecimento biológico. E faz isso através de uma combinação potente de ativos, como Ácido Hialurônico, Resveratrol, Coenzima Q10, Probióticos e Vitamina E. Esse combo vai hidratar, atenuar linhas de expressão, ter ação anti-inflamatória, rejuvenescedora, protetora e antioxidante. Pra quem gosta de resolver a vida em um produto só, esse bálsamo é sucesso.

Mas de nada adianta cuidar da pele sem usar um bom protetor solar. E, pra isso, eu tenho indicações para todas as situações.

Site oficial Actine One -Darrow

Pra quem reclama que o protetor fica branco no rosto e demora a ser absorvido, eu tenho a resposta para você: O Actine One FPS50 de Darrow dá continuidade à essa linha feita sob medida para peles oleosas e traz uma alegação inédita: o produto é absorvido em apenas 1 segundo! E isso vale para todos os fototipos. Ele associa 3 filtros solares que garantem, além de uma proteção conjunta contra os raios UVA e UVB, um sensorial leve e não oleoso o dia todo. Fora que é uma fórmula Reef Safe, ou seja: o seu protetor tem uma fórmula biodegradável que não faz mal para os corais. Um comprometimento sólido dos Laboratórios Pierre Fabre.

Site oficial Photoderm X-Defense Bioderma

Gosta de um protetor fluído e que te proteja muito além? Tem um protetor para você também: o Photoderm X-Defense diário ultrafluido de Bioderma. Além de um toque seco e textura ultra fluída, ele oferece um poder Detox para a pele, o que inclui uma defesa global contra todas as agressões do ambiente, como luz solar e poluição. Fora uma ação antioxidante que previne o fotoenvelhecimento e reduz 99% dos danos celulares. Ele conta com a tecnologia Detox Science, que estimula os mecanismos naturais de desintoxicação da pele, e o Environmental Active Defense, que oferece uma resposta completa contra os agressores ambientais. Um poderoso tratamento na forma de um protetor solar.

Mas... muita gente substitui a base por protetor, até mesmo porque essa tecnologia evoluiu demais e temos cartelas cada vez melhores em nosso mercado. Nessa categoria, dois produtos me ganham demais.

Site oficial Daily Tint Sense Be

O primeiro é de uma marca independente brasileira, a SenseBe, que trouxe um protetor solar mineral com cor que une um sensorial impecável, cores muito bem pensadas e um acabamento ultra luxuoso na pele: O Daily Glow Skin Tint FPS50 Mineral. Ele tem 94% de ingredientes de origem natural, oferece proteção UVA e UVB, uniformiza o tom, e é perfeito para peles sensíveis que podem encontrar dificuldade no uso de protetores solares químicos. E ele une 6 ativos para chegar nessa potência: Ácido Hialurônico, Clomplexo Biomimétrico Hidratante, Niacinamida, Esqualano Vegetal, Glicerina Vegetal e Vitamina E. Um combo hidratante e antioxidante de respeito.

Site oficial Anthelios UltraCover FPS60 La Roche-Posay

Mas eu sei... Tem gente que ama uma cobertura total. E eu tenho esse protetor pra você. Embora não seja um protetor lançado nesse ano, é um protetor que ganhou adições à cartela nesse ano e também se mantém com muita notoriedade. Estou falando do Anthelios Ultra Cover FPS60 de La Roche-Posay. Com cobertura de base por inverter o processo de formulação, que por sinal foi feita no Brasil, onde pensaram primeiro nos pigmentos e depois no mix de filtros solares a serem adicionados, esse protetor traz uma cobertura alta e entrega conforto de base de até 12 horas sem craquelar, sendo um aliado perfeito no combate às manchas, aos efeitos dos raios UVA e UVB e à falta de tempo para cuidar da pele e se maquiar na correria do dia a dia. Um ícone que se mantém como um sucesso nas farmácias.

Ufa! Uma lista e tanto, não é? O objetivo era fazer um apanhado bem global do mercado, pensando em marcas que pensam na gente. Tanto pelo ponto de vista de gaps do mercado que ainda não estavam sendo explorados, como literalmente pensarem em nós, brasileiros, e do que gostamos enquanto público cada vez mais exigente na hora da escolha dos produtos que vão compor a nossa rotina de skincare.

Fico muito feliz por trazer tantas marcas brasileiras dentro dessa lista. Mostra como nós, como ninguém, sabemos produzir o que nós consumimos.