Divulgação Valentina Bandeira





Quem ataca uma mulher como Valentina Bandeira está executando uma manobra de sobrevivência patética: joga no colo alheio o peso da própria insuficiência porque não dá conta de encarar o próprio vazio. O agressor de rede social não avalia ninguém, ele apenas tenta sequestrar a paz de quem tem brilho próprio para fingir que existe, usando o insulto como prótese de identidade.

É uma cambada de covardes que se sentem fortes apenas quando mordem em bando. A tela dá ilusão de impunidade a quem, fora dela, é apenas mais um corpo anônimo repetindo o que lhe mandam repetir, transformando a dor humana em espetáculo de quinta categoria. É um comportamento sujo, covarde e mesquinho que tenta enquadrar o outro à força para esconder a própria mediocridade estrutural.

Ver Valentina Bandeira ser atingida por esse lixo emocional é muito escroto. Deu pra medir daqui o tamanho da brutalidade de quem tenta ferir uma mulher luminosa, bonita e absolutamente singular em sua autenticidade.

A beleza de Valentina não é um enfeite descartável: ela é linda por fora, num rosto expressivo, num corpo vivo e numa presença que, para qualquer sala, e é ainda mais linda. Tem o interior também: franqueza cortante, humor sem filtro, coragem de ser inteira e verdade com que encara o mundo.

Que uma mulher com essa força e essa luz seja empurrada para a mágoa por gente que não vale o próprio teclado é a prova definitiva da perversidade desse comportamento. A diferença entre quem cospe veneno e quem sustenta a própria pele com dignidade é brutal.

Que fique claro para quem lê que atacar uma mulher linda por dentro e por fora não é "opinião", é covardia nua e crua, e que a grandeza de Valentina é infinitamente maior do que a miséria de quem tentou apagá-la em suas próprias frustrações. Essa missão é impossível.