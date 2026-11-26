Divulgação Globo está incomodada com imagem de Belo durante contrato





A repercussão dos áudios da discussão entre Belo e Rayane acendeu um sinal de alerta nos bastidores da Globo. Segundo apuração, a emissora marcou com a direção de contratos do canal uma reunião para tratar especificamente do assunto e avaliar os possíveis desdobramentos da crise.

O entendimento interno é que a empresa não deseja carregar para uma de suas principais vitrines um problema que possa crescer nas próximas semanas resultando em movimentações que possam resultar em denúncias de agressão ou decorrentes da Lei Maria da Penha. Isso porque a Globo já desenha um futuro cenário bem pessimista entre o cantor e atual namorada.

A preocupação vai além da repercussão nas redes sociais. Nos bastidores, executivos já trabalham com a hipótese de que o caso possa ganhar novos capítulos, inclusive com possíveis implicações jurídicas entre os dois. A avaliação é de que qualquer agravamento colocaria a Globo numa posição extremamente delicada ao manter Belo em um elenco de novela das nove.

Fontes afirmam que sua permanência nas próximas produções começará a ser discutida caso a crise continue se intensificando. Hoje, a percepção dentro da emissora é de que o desgaste de imagem atingiu um patamar incompatível com o perfil de exposição exigido de um artista do elenco, que ocupa espaço de destaque na programação.

Neste momento, a Globo ainda acompanha a evolução dos fatos antes de qualquer definição oficial. Mas, internamente, a mensagem já foi transmitida: se Belo não conseguir conter a crise e afastar os riscos que hoje cercam seu nome, sua continuidade nos projetos da emissora poderá ser revista, e seu contrato, que até pouco tempo parecia seguro, pode acabar seriamente ameaçado.