Reprodução/Instagram/@leonardo Cantor Leonardo

Dentro do próprio cruzeiro, diante de uma plateia em clima de festa, Leonardo pensava que iria arrancar risos diante do público feminino ao dizer que, antes do show, precisava “dar uma metida” e “descarregar”, numa referência explícita à esposa, Poliana Rocha.

Para muita gente não pegou bem e as manifestações na web foram imediatas. Isso porque, em 2026, palavras não são mais apenas palavras. Elas revelam a forma como enxergamos o outro. E, quando um homem afirma que precisa “descarregar”, a mulher deixa de aparecer como sujeito do encontro para ser reduzida ao lugar onde ele elimina a própria tensão, tipo um vaso sanitário.

Esse modo de falar não nasce do acaso. Durante décadas, ensinou-se aos homens que o desejo masculino era uma necessidade urgente e que às mulheres cabia acolhê-lo, satisfazê-lo e silenciá-lo. Em situação recente, Leonardo foi visto ensinando o neto a falar: "Vai dar o que para as meninas? Pau!".

É a velha lógica que transforma a intimidade em prestação de serviço, como se o prazer feminino fosse detalhe e como se o corpo da mulher existisse para resolver a ansiedade do homem. A metáfora da “descarga” é cruel justamente porque aproxima a companheira de um objeto usado para aliviar um incômodo.

É evidente que casais fazem brincadeiras, têm intimidade e constroem códigos próprios. O problema começa quando essa lógica é celebrada em um palco, amplificada por microfones e recebida como entretenimento. Figuras públicas ajudam a definir o que parece aceitável. Quando uma fala desse tipo é normalizada, reforça-se uma cultura que, por muito tempo, ensinou gerações de homens a enxergar mulheres menos como pessoas e mais como instrumentos para atender às suas necessidades.

Não se trata de censurar o humor, nem de patrulhar a linguagem. Trata-se de compreender que toda piada carrega uma visão de mundo. E a visão de mundo que transforma a mulher em uma privada para o homem “descarregar” não é irreverente, nem romântica, nem espontânea.

É apenas a repetição de um modelo antigo de masculinidade que resiste em aceitar aquilo que deveria ser óbvio: uma mulher nunca é recipiente do desejo de ninguém. Ela é sujeito da própria vontade, da própria dignidade e da própria liberdade.