Reprodução/SBT Celso Portiolli





Alvo constante de clonagens e manipulações por inteligência artificial, o apresentador do SBT Celso Portiolli vem obtendo vitórias expressivas no Judiciário paulista ao derrubar, uma a uma, as contas e propagandas enganosas veiculadas em seu nome.

As investidas jurídicas do comunicador contra gigantes de tecnologia como a ByteDance (TikTok) e a Meta (Facebook e Instagram) já resultaram na remoção definitiva de perfis falsos e anúncios patrocinados de empréstimos, criptomoedas e remédios sem registro, garantindo a suspensão imediata de conteúdos lesivos ao público.

O grande trunfo das decisões judiciais obtidas pela defesa de Portiolli está no avanço sobre o anonimato dos infratores. Em vez de apenas tirar o conteúdo do ar, as decisões impuseram às plataformas de internet o fornecimento obrigatório dos registros de acesso, como horários, datas e endereços de IP, forçando a rastreabilidade técnica da origem de cada publicação fraudulenta criada para enganar os usuários.

Celso vem obtendo, processo a processo, dados lógicos fornecidos pelas redes sociais. A Justiça tem expedido ofícios diretos às principais operadoras de telefonia e provedores de conexão, permitindo cruzar os IPs com os titulares dos acessos.

A estratégia vem resultado no recebimento de relatórios detalhados contendo o nome completo, CPF, número de telefone e endereço residencial de cada um dos responsáveis por trás dos perfis clonados.

Embora a maioria dos anúncios falsos já tenham sido removidos pelas plataformas, com o cruzamento dessas informações disponibilizadas em todos os processos ao apresentador, todos os responsáveis pelas postagens e pela criação dos perfis falsos poderão agora, numa segunda etapa, responder às medidas cíveis e criminais cabíveis, pelas fraudes.