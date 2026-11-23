Reprodução Ana Maria Braga a Louro Mané





A licença-maternidade de Tati Machado obrigou a Globo a enfrentar uma situação inédita nos bastidores do Mais Você. Pela primeira vez, a substituta de Ana Maria Braga também precisará ser substituída durante as férias de 15 dias que a apresentadora ainda tem para cumprir, logo após a virada do ano, prevista para janeiro de 2027. Diante desse cenário, a emissora iniciou uma série de pesquisas para definir quem deverá dividir a apresentação com Gil do Vigor durante o período.

Segundo apurou a coluna, uma das pesquisas, de caráter induzido, apresentou aos entrevistados quatro opções: Valéria Almeida, Fabrício Battaglini, Thalita Morete e Ju Massaoka. Entre os nomes oferecidos, Thalita Morete apareceu como a preferida para formar dupla com Gil.





Já na pesquisa espontânea, em que o público respondeu livremente quem gostaria de ver ao lado do economista, um nome acabou predominando de forma inesperada: Louro Mané.

A Globo ainda realizou uma terceira consulta, desta vez voltada ao mercado publicitário. Por meio de uma mala direta enviada aos anunciantes do programa, a emissora buscou entender qual formato teria melhor aceitação comercial durante a ausência de Ana Maria.

Quebra de protocolo

A avaliação apontada foi de que, com Tati Machado fora da programação de janeiro, manter Gil do Vigor ao lado de Louro Mané seria uma alternativa mais forte para preservar a identidade do Mais Você junto as marcas anunciantes.

A grande questão agora está justamente em um protocolo que nunca foi quebrado. Por contrato, sempre que Ana Maria Braga deixa o programa, Louro Mané também sai do ar, já que o personagem é uma criação da própria apresentadora.

Diante dos resultados das pesquisas, a Globo pretende iniciar uma conversa com Ana Maria ainda no fim deste ano para tentar construir uma exceção histórica. A pergunta que movimenta os bastidores é se a apresentadora aceitará, pela primeira vez, deixar seu companheiro bater asas no estúdio sem a sua presença.