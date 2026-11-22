Reprodução/Instagram Blogueirinha

A TV Globo já bateu o martelo recentemente e decidiu levar para a televisão aberta, em 2027, a atual temporada do programa da Blogueirinha, exibida no Multishow. A atração ocupará a faixa noturna em sistema de revezamento com o Lady Night, de Tata Werneck, ampliando o espaço dedicado ao humor e aos programas de entrevista na programação da emissora.

A decisão é vista internamente como um importante passo para consolidar ainda mais a personagem diante do grande público. Mas, apesar da boa notícia, a mudança também trouxe um tema que vem gerando comentários nos bastidores. Integrantes da equipe relatam que o processo de adequação ao chamado “padrão de qualidade Globo” tem provocado certo desconforto.

Entre os pontos citados estão orientações relacionadas à caracterização da personagem, maquiagem, figurino e até à condução de alguns roteiros, que estariam passando por ajustes considerados "excessivos e forçados".

O aspecto que mais tem chamado atenção, segundo relatos de bastidores, envolve justamente a identidade visual da Blogueirinha. Pessoas ligadas ao programa avaliam que a personagem já nasce de um longo e elaborado processo de transformação artística.

Por isso, haveria um entendimento de que impor novas mudanças estéticas sobre essa construção, além de falta de respeito com a personagem, pode acabar descaracterizando uma identidade que já está consolidada e reconhecida pelo público.

Nos corredores da produção, o sentimento predominante continua sendo de entusiasmo pela chegada do programa à TV Globo. Ainda assim, o tema tem provocado um mal-estar e alimentado discussões sobre a necessidade de encontrar um equilíbrio entre as exigências editoriais da emissora e a preservação da essência da personagem.