Reprodução/Instagram Fátima Bernardes





A Globo está avançando nas negociações para um possível retorno de Fátima Bernardes à programação do grupo durante a Copa do Mundo Feminina, que acontece no ano que vem. Embora o projeto envolva um contrato com a TV Globo, a ideia em discussão atualmente não prevê, por enquanto, uma participação da apresentadora na televisão aberta.

Se as negociações foram concluídas, Fátima deve assumir uma participação especial na cobertura do torneio, com formato ainda em definição pela direção do grupo. A negociação está ocorrendo e a proposta é que ela faça entradas televisivas nos canais esportivos da Globo, além de conteúdos para o Globoplay e para as redes sociais da empresa.

O projeto deve envolver os canais do SporTV e demais plataformas esportivas que fazem parte dos pacotes de transmissão do Grupo Globo. A estratégia é unir a experiência de Fátima em grandes coberturas jornalísticas com a expansão do conteúdo multiplataforma, aproximando a Copa Feminina de diferentes públicos.

Dois nomes já confirmados como parte do projeto são da apresentadora Sabrina Sato, e também da Blogueirinha.