Reprodução/TVGlobo Ana Maria Braga faz alerta no Mais Você

O Mais Você teria surpreendido a direção da Globo ao fazer um pedido especial para o fim do ano: uma edição de Natal do programa comandado por Ana Maria Braga.

A ideia inicial apresentada pela equipe não seria apenas uma atração temática dentro do horário habitual da manhã, mas sim um especial de Natal exibido à noite, durante a semana que antecede a data comemorativa.

Segundo informações obtidas pela coluna, a Globo teria recebido a proposta e respondido que a realização de uma edição especial poderia ser avaliada pela própria direção do Mais Você.

A equipe, no entanto, teria explicado que o desejo era outro: criar uma edição especial independente, em horário nobre, com Ana Maria à frente, reunindo receitas natalinas, música, cantores convidados e todo o clima tradicional de celebração.

A emissora teria gostado da ideia e estaria analisando a possibilidade, mas o grande desafio seria encaixar o especial na grade já montada para dezembro. O calendário de fim de ano da Globo está bastante disputado: no dia 19 está previsto o especial de Natal do Serginho Groisman, no dia 23 a tradicional atração de Roberto Carlos e, na sequência, no dia 24, o especial do Roupa Nova com Fábio Jr.

O pedido feito pelo Mais Você seria para que o especial aconteça ainda este ano, em uma noite da semana entre os dias 19 e 25 de dezembro. A Globo, porém, avalia se existe espaço técnico e de programação para viabilizar a produção em tão pouco tempo.

Caso não seja possível agora, a emissora já considera a possibilidade de transformar o projeto em uma atração especial para o Natal do próximo ano. O fato é que o pedido foi feito e está oficialmente na mesa da direção da Globo.