Reprodução/Instagram/@jojotodynho Jojo Todynho em meio a polêmicas





É de uma ousadia quase comovente achar que basta abrir a câmera do celular, fazer cara de espanto e vender a tese de que um processo judicial brotou sozinho no quintal enquanto todo mundo assistia à novela. A imprensa já noticiava a movimentação há semanas, mas a indignação e o choque só chegaram exatamente depois de a liminar ir para o ralo e não ser aceita.

Nada como perder o fôlego no pedido urgente para de repente descobrir que o celular estava apitando e que havia uma ação em curso! Subestimar a inteligência alheia é tratar o público como platéia de mágica barata. Se fosse tese jurídica sendo sustentada por uma advogada no tribunal, certamente escutaria algum juiz dizer: "Senhora, a defesa se apresenta bastante elástica e bem pouco convincente. Julgo Improcedente."

Quando o desejo de vitória esbarra num revés, o ego prefere encenar uma amnésia seletiva e terceirizar a autoria do movimento, como se o próprio desejo de ver certas publicações derrubadas não tivesse nada a ver com quem estava ali no centro da cena. A tentativa de parecer alheia ao próprio enredo. E agora? Inocência ou mais um esforço acrobático para não encarar a frustração da perda?

Na prática jurídica, porém, a fantasia de que tudo aconteceu às escondidas e por iniciativa solitária de terceiros esbarra num detalhe prosaico, mas implacável: a responsabilização. Jogar no colo do outro aquilo que está atrelado ao seu nome soa como fuga de responsabilidade, e o mundo jurídico costuma cobrar o ingresso antes de deixar alguém posar de espectador inocente.

Se a ideia é seguir os passos da faculdade e um dia sentar à mesa para convencer um magistrado num tribunal, esse roteiro de "fui pego de surpresa depois que deu errado" precisa de uma reforma urgente. Juiz nenhum se comove com narrativa de quem só acorda para o processo quando a liminar tomba, muito menos com argumento que trata a lógica e o bom senso de um advogado como peças de ficção.

Desse jeito não dá: para sustentar uma tese diante da toga, vai ser preciso abandonar alguns pensamentos e aprender a argumentar com os pés no chão. Na vida real e no tribunal, ninguém engole mágica mal feita.