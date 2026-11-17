Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados Deputada federal Bia Kicis (PSL-DF)

Existe um instante curioso em que a pessoa deixa de olhar para o espelho e passa a negociar com ele. Não importa mais o que está refletido. Importa o que ela gostaria de enxergar. Foi exatamente por isso que a internet transformou em piada a comparação feita por Bia Kicis com Ivete Sangalo.

Não porque alguém seja obrigado a corresponder ao padrão de ninguém, mas porque há comparações que parecem ter sido escritas depois de um longo cochilo da realidade.

A mente humana tem um talento impressionante para fabricar versões mais confortáveis de nós mesmos. É um mecanismo antigo: quando a realidade incomoda, a imaginação abre uma promoção. O problema começa quando essa ficção deixa de ser íntima e resolve pedir CPF na praça pública.

Nesse momento, o espelho deixa de refletir e vira cabo eleitoral da fantasia. E a internet, que não costuma conceder anistia ao ridículo, transforma a cena em espetáculo.

O mais divertido é que ninguém seria motivo de chacota por não se parecer com Ivete Sangalo. Afinal, Ivete já ocupa muito bem o cargo de Ivete Sangalo. A gargalhada nasceu da convicção inabalável de quem parece acreditar que basta decretar uma semelhança para que ela passe a existir. Se fosse assim, eu poderia anunciar amanhã que acordo com a voz de Frank Sinatra e resolver cantar no chuveiro como patrimônio cultural da humanidade.

Talvez a grande lição dessa história seja outra. O ego é um ótimo roteirista, mas um péssimo diretor de elenco. Quando ele assume o comando sozinho, escala qualquer um para qualquer papel e ainda espera aplausos de pé. O resultado costuma ser exatamente o contrário: a plateia não compra ingresso para assistir à fantasia. Compra pipoca para rir dela.