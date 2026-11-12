Reprodução Padre Patrick está sendo acionado na Justiça por suposta declaração homofóbicas





Durante uma participação no programa Thiago Brado TV, no YouTube, o padre Patrick Fernandes gerou revolta entre integrantes da comunidade LGBTQIAPN+ e movimentos ligados aos direitos humanos após responder a uma pergunta sobre a falta de homens no “mercado”.

Ao ser questionado se “está faltando homem”, o sacerdote afirmou: “Tá, né. Tem mais mulher do que homens. Estão tudo batendo leque!”. A fala foi interpretada por críticos como uma associação preconceituosa entre homens gays e estereótipos de comportamento afeminado, incentivando discursos de preconceito, deboche, e piadas contra a dignidade humana da categoria.

Ao perceber a infelicidade da fala, o padre ainda sinaliza para que a equipe corte sua fala, mas a exibição ao vivo do podcas não permitiu a manobra e a piada, seguida de muitas risadas do padre, foi pro ar.

A repercussão cresceu nas redes sociais e também entre grupos religiosos que defendem uma postura de acolhimento e respeito à população LGBTQIAPN+. Para os críticos, o argumento de que se tratava apenas de uma brincadeira não elimina o efeito de uma fala que reforça estigmas históricos contra pessoas que fogem de padrões tradicionais de masculinidade, e muitas vezes são mortos por isso.

A avaliação é de que o humor usado para ridicularizar características associadas à população LGBTQIAPN+ ajuda a manter uma cultura de constrangimento e exclusão. O deputado estadual de São Paulo Agripino Magalhães Júnior informou que está ingressando com medidas judiciais contra o padre Patrick.

A iniciativa prevê uma ação na esfera criminal, com agravante da fala ser veiculada por veículo de comunicação com repercussão midiática, e também uma ação na Justiça Civil, com pedido de retratação pública e indenização por danos morais no valor de R$ 30 mil.