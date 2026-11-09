Reprodução/Instagram Matteus 'Alegrete'





Existe algo particularmente ofensivo quando uma figura pública liga a câmera do celular para oferecer uma explicação que parece construída sobre a convicção de que ninguém do outro lado é capaz de raciocinar. Não se trata apenas da justificativa em si, mas da mensagem implícita: a de que basta falar com convicção para que os fatos desapareçam.

É um comportamento que não revela inteligência, mas desprezo pela inteligência alheia. Quem acompanha, lê, pesquisa e confronta informações não merece ser tratado como plateia passiva de um roteiro mal escrito.

O que acontece com Matteus Amaral (Alegrete) é exatamente esse mecanismo. Ao alegar que não tinha acesso à internet no período em que fraudou o sistema de cotas raciais, como se isso fosse alguma desculpa plausível, viu ressurgirem publicações feitas por ele próprio na mesma época, mostrando atividade constante nas redes sociais.

O problema deixa de ser apenas a contradição factual e passa a ser a tentativa de construir uma narrativa contando com a desatenção coletiva. É a velha aposta de que uma boa performance mentirosa vale mais do que a memória dos fatos. Só que, na era digital, a memória costuma ter prints.

Há uma diferença enorme entre errar, admitir o erro e tentar reparar suas consequências, e fabricar versões sucessivas conforme as circunstâncias exigem. Quem escolhe esse caminho não apenas desgasta a própria credibilidade; ajuda a alimentar uma cultura em que a palavra pública perde valor. Quando versões mudam conforme a conveniência, instala-se a ideia de que a verdade é apenas um acessório descartável, moldado ao sabor da repercussão do dia.

Talvez o maior equívoco de algumas celebridades e influenciadores como Matheus Amaral seja imaginar que seguidores funcionam como torcida organizada, incapaz de perceber incoerências e desmascarar mentiras. Não funcionam. O público de hoje compara datas, recupera arquivos, confronta discursos e identifica contradições com uma rapidez impressionante.

Tratar milhões de pessoas como se fossem idiotas, subestimando suas inteligências, não é apenas arrogância; é uma demonstração de absoluto desrespeito. E há algo que a internet costuma punir sem piedade: a pretensão de fazer os outros de bobos quando os fatos insistem em permanecer translúcidos. Já deu!