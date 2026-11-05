Reprodução/SBT Lucas Guedes

O público que acompanhar a Dança dos Famosos neste domingo (8) verá uma rodada marcada por uma dupla eliminação. Conforme apurado pela coluna com fontes do canal, a gravação reuniu cinco participantes: Livinho, Léo Foguete, Mel Muzzillo, Boca Rosa e Lucas Guedes, terminando com a saída de Boca Rosa e Lucas Guedes da competição.

A disputa foi gravada de forma bastante ágil, começando por volta das 17h e encerrando-se às 18h20. Nos bastidores, outro momento chamou a atenção dos convidados. Juliette e o marido participaram do programa e, além de falarem sobre a união, o casal também distribuíu lembranças de casamento para o juri artístico e parte da plateia, gesto que movimentou os bastidores da gravação e acabou virando assunto entre os presentes.

A disputa, no entanto, ainda está longe de terminar. Os outros cinco competidores, Bruna, Diego, Brenno, Giovanna e Pedro Scooby, farão suas apresentações na próxima gravação, que definirá os próximos rumos da temporada.

Enquanto isso, a edição exibida neste domingo mostrará ao público os detalhes das apresentações, as avaliações dos jurados e a despedida dos dos últimos dois eliminados da atração.