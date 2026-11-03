Reprodução Instagram Marina Ruy Barbosa





No teatro das relações sociais contemporâneas, os ataques articulados contra Marina Ruy Barbosa me remeteu uma perversa disfunção socioafetiva. Um mini linchamento virtual orquestrado por um grupo restrito, um verdadeiro conciliábulo de "Maria Joaquinas" da elite, que demonstraram como a ideologia virou pretexto para a estigmatização interpessoal.

Em vez de um debate legítimo, as 'Marias Joaquinas' usam da política como ferramenta de exclusão social. Sempre foi assim. A divergência eleitoral, ao ser punida, mostra a incapacidade desses círculos de conviver com a autonomia alheia, transformando a discordância em senha para o expurgo.

A conduta das 'sisters' tornou-se ainda mais grave ao coincidir com um momento de extrema vulnerabilidade pessoal e conjugal da atriz. Atacar alguém enquanto sua estrutura emocional enfrenta ruídos familiares expõe a natureza utilitária dessas conexões.

A agressão em bando funciona como um mecanismo de projeção, no qual a fragilidade de Marina é explorada para inflar o ego grupal. Trata-se de uma solidariedade condicional: o afeto só existia enquanto havia submissão; diante da liberdade ' de escolha, a suposta amizade converteu-se em hostilidade calculada.

Toda essa tentativa de constrangimento velado contra a atriz, no final, atinge o coração da liberdade. O voto e a posição política são prerrogativas inalienáveis e imunes a qualquer forma de coerção moral ou patrulhamento de classe.

Quando um grupo de 'Joaquinas' tenta impor uma penalização social sobre a escolha soberana de uma mulher, violam-se os princípios básicos do respeito à alteridade. Essa sanção moral nada mais é do que uma tentativa arcaica, que sempre buscou punir a independência de pensamento pelo medo do isolamento.

A boa notícia para Marina é que a crise é, invariavelmente, um momento de revelação e reestruturação. Ao romper com a ilusão de pertencimento a uma bolha narcísica, abre-se o espaço para a verdadeira emancipação.

O afastamento desse tribunal de conveniências não representa uma perda, mas a oportunidade de desatar laços com o superficial e erguer a firmeza da própria identidade como a resposta mais nobre e contundente.