Reprodução/Instagram Imóvel pode ir à leilão após dívidas de IPTU



Renato Aragão construiu uma carreira que atravessou gerações, conquistou o público brasileiro e lhe proporcionou um patrimônio associado ao sucesso de décadas na televisão. Mas nem mesmo uma trajetória tão consagrada coloca alguém acima das obrigações que acompanham a propriedade de um imóvel.

A mansão do humorista, no Rio de Janeiro, pode ser penhorada por causa de uma dívida de aproximadamente R$ 676 mil em IPTU. O episódio chama atenção não apenas pelo valor, mas pelo contraste entre a imagem de prosperidade que cerca uma celebridade e a realidade financeira que existe por trás de um patrimônio milionário.

Existe uma percepção quase automática de que pessoas que acumularam fama e fortuna estão permanentemente protegidas por uma condição econômica privilegiada. Entretanto, imóveis de alto padrão não representam apenas riqueza: também exigem manutenção, impostos, funcionários e despesas que podem alcançar cifras consideráveis.

Quanto maior o patrimônio, maiores podem ser os custos para mantê-lo. Uma mansão pode impressionar nas fotografias, mas sua dimensão não elimina boletos, tributos e responsabilidades que continuam chegando independentemente da fama de seu proprietário.

É preciso também desmontar uma confusão bastante comum no universo dos famosos entre patrimônio e dinheiro disponível. Possuir um imóvel valioso não significa necessariamente ter liquidez para arcar com todas as despesas relacionadas a ele.

Uma propriedade pode representar milhões em avaliação de mercado e, ao mesmo tempo, estar associada a compromissos financeiros acumulados. É justamente aí que a ostentação perde parte de seu encanto: aquilo que aparece como símbolo de sucesso para o público também pode se transformar em uma fonte permanente de obrigações e consequências para quem possui.

A penhora da mansão de Renato Aragão traz uma lembrança que vale para famosos e anônimos: reputação não paga imposto, audiência não quita dívida e uma carreira milionária não funciona como salvo-conduto financeiro.

A fama pode construir uma imagem de abundância, mas não suspende as regras que valem para qualquer proprietário. Por trás dos portões de uma mansão, a realidade também é feita de contas. E, quando elas deixam de ser pagas, nem mesmo décadas de aplausos parecem suficientes para impedir que a cobrança chegue.

