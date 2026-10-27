Foto: Reprodução/Instagram Livian Aragão é atriz, empresária e está à frente de projetos sociais





A Globo enfrenta uma série de negativas nos bastidores para conseguir fechar os seis participantes do novo reality do Globoplay. Entre as maiores frustrações da produção está a recusa de Lívian Aragão, filha de Renato Aragão, que era apontada como um dos primeiros nomes da lista e uma escolha estratégica da emissora para integrar a atração.

Segundo informações de bastidores, a jovem comunicou que não teria interesse em participar do projeto, e ainda se sentiu ofendida com o convite. A resistência, porém, não teria parado em Lívian.

Outros filhos de famosos procurados pela Globo também teriam recusado o convite e demonstrado incômodo com a forma como foram associados ao termo “nepo babies”.

Alguns participantes em potencial teriam respondido que possuem empresas, funcionários e uma trajetória profissional própria, construída com trabalho, e não apenas pela ligação com pais conhecidos.

O desafio do reality é reunir seis jovens em uma experiência que pretende afastá-los da imagem de conforto e privilégio, colocando-os diante de profissões reais, como operadores de máquinas, técnicos de manutenção, bombeiros, eletricistas, estoquistas e profissionais da reciclagem.

A atração terá treinamentos com especialistas, uma estrutura móvel de gravação e desafios em locais como Maracanã, MAM, plataforma de petróleo, Lagoa e Pão de Açúcar.

A Globo tenta agora ajustar a escalação para encontrar nomes dispostos a encarar a proposta. O desafio da produção passou a ser não apenas convencer os convidados a participar, mas também apresentar o formato sem reforçar uma imagem que parte dos procurados considera injusta.