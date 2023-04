Joga sozinho ou é egoísta?

Ricardo Alface bate no peito para dizer que joga sozinho, mas, na verdade, se mostra egoísta e fraco de estratégia. Ao colocar Nicácio no paredão e tentar livrar Bruna Griphao, a web resgatou momentos em que Bruna humilhou o participante no confinamento e sinalizou que ele expôs Sarah Aline, com quem "namora" no jogo. Recentemente, Alface também expôs Sarah quando ela gastou todas as estalecas para arrematar um poder coringa.