Polêmica entre Patrícia Poeta e Manoel Soares

A semana está sendo conturbada no programa "Encontro", da Globo. Após Patrícia Poeta cortar Manoel Soares ao vivo, a apresentadora ironizou a situação durante o programa desta quarta-feira (5) e, mais uma vez, o caso não passou despercebido. Do corte à ironia, alguns famosos - e até globais - perderam a paciência com Poeta e defenderam Manoel publicamente.