Gabriel também é planta

Gabriel Santana está no quarto oposto (fundo do mar), mas não se entregou ao jogo em grupo. Individualmente, o ator também se mostra uma planta. Com discursos longos, cansativos e práticas falhas, Gabriel não merece a vaga no top 10. O participante tentou reagir no "Jogo da Discórdia", após descobrir através das informações externas que era taxado de planta, mas não engrenou.