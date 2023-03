Chacota e crescimento

Após vencer Fred Bruno no paredão, Domitila Barros virou chacotada na Casa do Reencontro do "BBB 23". Gabriel, Tina e Larissa debocharam da quantidade de seguidores da pernambucana no Instagram. No entanto, o público abraçou Domitila na rede social e fez com que a Miss Alemanha ultrapassasse a marca de um milhão de fãs em menos de 12 horas após a chacota.