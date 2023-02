Carnaval 2023: veja os abadás de Ivete, Claudia Leitte e Alinne Rosa

Alinne Rosa - Bloco O Vale (sábado)

A cantora Alinne Rosa promete a maior piranhagem já vista no Carnaval de Salvador em 2023. Com o tema (A)mar de Gente, Alinne leva as piranhas para o circuito Barra-Ondina, no sábado, com o abadá amarelo. A peça ganha uma capa que brinca com o lado lúdico do bloco