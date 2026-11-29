Reprodução Multishow/ Globoplay Fabio Assunção no "Lady Night"

“Fernando, descanse e inicie um ciclo de luz. Sinto falta do que não foi possível vivermos juntos. As cabeças são complexas, mas a vida, não. Então, espiritualmente falando, não lembrava que te amava tanto. Menino sensível e guerreiro. Foi embora dormindo após o almoço. Sem doer, sem precisar chamar ninguém pra te socorrer. Deitou, ligou a TV, e foi, como um suspiro silencioso e suave. Em paz. Meu amor aqui por você… “ declarou Fabio

Os irmãos se reencontraram após a morte do pai, cerca de cinco meses antes da publicação, segundo o ator. Ele agradeceu pelos 19 anos em que os dois viveram juntos e escreveu: "Sinto falta do que não foi possível vivermos juntos".

Fábio se despediu do irmão em uma publicação no Instagram. "Foi embora dormindo após o almoço", escreveu o ator, que contou que Fernando havia se deitado e ligado a TV… -