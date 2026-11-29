Reprodução Motel Destino

Ninfomaníaca

Nymphomaniac é um filme teuto-franco-britano-belgo-dinamarquês de 2013, do gênero drama, escrito e dirigido por Lars von Trier.









O longa é estrelado por Charlotte Gainsbourg, Stacy Martin, Stellan Skarsgård, Shia LaBeouf, Christian Slater, Jamie Bell, Uma Thurman, Willem Dafoe e Connie Nielsen.

Motel Destino

Motel Destino (2024), dirigido por Karim Aïnouz, é um suspense dramático e erótico ambientado no litoral do Ceará.





A trama acompanha o jovem fugitivo Heraldo (Iago Xavier), que busca abrigo em um motel à beira da estrada e acaba envolvido em um triângulo tenso de desejo, violência e poder com o casal que administra o local: Dayana (Nataly Rocha) e Elias (Fábio Assunção).



















