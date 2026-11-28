O amante de Lady Chaterlley
Constance (Connie) Chatterley, casada com o aristocrata Sir Clifford Chatterley, que volta paralisado da cintura para baixo após a Primeira Guerra Mundial.
Isolada na propriedade da família e afastada emocionalmente do marido, ela inicia um caso apaixonado com Oliver Mellors, o guarda-caças da propriedade.
O lado Bom de Ser Traida
A contadora Babi (Giovanna Lancellotti) descobre que foi traída pelo noivo, Caio (Micael Borges), e decide reagir transformando a dor em um despertar sexual e pessoal.
Nesse processo, ela se envolve com o juiz Marco (Leandro Lima), um homem intenso e misterioso, enquanto acaba se deparando com segredos, esquemas arriscados e ameaças que colocam sua vida em jogo.