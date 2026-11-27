Disvulgação Roupas de Hebe Camargo

Neste sábado, a Peça Rara dos Jardins, conhecida loja de Deborah Secco especializada na venda de peças de segunda mão de luxo, receberá uma coleção de vestidos de Hebe Camargo.

As marcas são algumas das mais importantes do mundo da moda. Quem escolheu as peças foi Marcelo Camargo, filho da apresentadora.

Entre elas, estão criações da Chanel, grife que Hebe adorava, além de Dior, Versace e Roberto Cavalli. Os valores começam em R$ 150. Já uma das peças da Chanel será vendida por R$ 8.900.

Uma bolsa da mesma grife, por exemplo, pode custar mais de R$ 24 mil na loja.

Vale a pena parcelar no cartão e até fazer uma dívida para ter uma dessas peças. Afinal, você terá um pouco da energia de Hebe com você para a vida toda.

Imagine chegar a uma festa de casamento usando um vestido que pertenceu à apresentadora. Os convidados podem acabar olhando mais para você do que para a própria noiva!

Enfim, você já tem programa para este sábado. E, se não tiver dinheiro para comprar, vá mesmo assim e aproveite para conhecer as roupas de perto. Você vai voltar para casa feliz!