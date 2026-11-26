Reprodução/Band Faustão

A TV Bandeirantes sempre teve horários vendidos à Igreja Universal e ao Missionário R. R. Soares por meio de Paulo Saad, primo de Johnny Saad.

Johnny não teria competência para tratar diretamente com os religiosos e, por isso, mandava o primo negociar as vendas.

O ano era 2020, quando Fausto Silva tomou a decisão de bater de frente com a TV Globo, depois de saber que a direção-geral da emissora não renovaria seu contrato em 2021.

Então, Faustão procurou Johnny Saad, já que, no passado, seu programa na TV Bandeirantes havia dado certo.

Johnny Saad tinha um vice-presidente que gostava de cuidar de tudo, desde a parte administrativa até a artística. Era chamado nas agências de publicidade de "o Boni da Band".

Lógico que era uma brincadeira.

Mas se reuniram Johnny Saad, presidente da TV Bandeirantes; André Aguera, vice-presidente; e Ricardo Saad, que detém 20% das ações.

Sabe-se lá de quem foi a ideia insana de colocar Faustão todos os dias na programação, acreditando que a emissora ganharia muito dinheiro com publicidade.

Coube a Paulo Saad dizer ao Missionário R. R. Soares que a TV Band retiraria do ar seu programa, que pagava uma fortuna todos os meses. Acreditaram que a publicidade do Faustão seria suficiente para cobrir os custos e ainda dar lucro.

Uma pessoa repassou a Johnny um estudo que mostrava que, se Faustão fosse exibido aos domingos, no mesmo horário da TV Globo, teria anunciantes e audiência.

Johnny Saad menosprezou o estudo e tomou a decisão de colocar Faustão todas as noites, no lugar do programa do Missionário R. R. Soares.

A decisão foi de Johnny Saad, Ricardo Saad e André Aguera.





E deu no que deu: prejuízo comercial e baixa audiência.

Ali começou a pior fase da TV Bandeirantes, sem o dinheiro de R. R. Soares e tendo de arcar com os custos do programa de Faustão.

Paulo Saad correu atrás do Missionário R. R. Soares para tentar vender o horário de volta, mas, dessa vez, o preço era bem menor.

Em qualquer corporação, o presidente que tivesse tomado uma decisão dessas teria perdido o cargo.

Menos na TV Bandeirantes, onde o presidente Johnny Saad gosta de ficar sentado na cadeira de presidente, mas sempre encontra alguém para jogar a culpa.

Há mais coisas a contar, mas ficam para uma outra coluna.

Johnny Saad e Ricardo Saad deveriam aprender a honrar o avô, que criou a Rádio Bandeirantes quando era governador do estado.

O nome dele era Adhemar de Barros.

E não existe sequer uma foto ou uma estátua de bronze em homenagem ao avô.

Tenho certeza de que isso é apenas falta de lembrança, e não vergonha do avô.