Reprodução/ Instagram Cris Barbie

Uma mulher que orienta milionárias na hora das compras, atua como personal shopper e também batalha pelo sucesso de seu e-commerce.

A vida é uma batalha diária, na qual muitos questionam os resultados. Mas, mesmo diante das dúvidas, a rotina de trabalho continua.

A seguir, uma entrevista com Cris Barbie, que conta um pouco sobre sua trajetória e seu trabalho.

1. Como você vê a importância das redes sociais para as lojas de e-commerce?

As mídias sociais se tornaram imprescindíveis para o meu público, formado por mulheres com um estilo de vida profissionalmente mais agitado, que buscam facilidade, praticidade e comodidade.

2. Em seu trabalho como personal shopper, qual excentricidade de milionárias você pode contar?

Na área dos itens de luxo, algumas peças só podem ser compradas por meio de um bom relacionamento com as lojas, algo que já conquistei com a minha frequência de compras. Faço a curadoria para trazer exatamente as referências que elas procuram, como bolsas, acessórios e, em alguns casos, o look completo.





3. Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta hoje para manter sua loja de e-commerce?

A maior dificuldade é conseguir transmitir aos clientes a qualidade dos nossos produtos por meio de vídeos e fotos, além de conquistar credibilidade nas primeiras compras, quando ainda não conhecem nossos produtos. É preciso transmitir confiança em relação à entrega e à qualidade.

4. Como é sua relação com as mulheres milionárias que procuram seu trabalho como personal shopper?

É uma relação tranquila quando se trata da disponibilidade financeira para as compras. Isso me deixa à vontade para apresentar um resultado de alto padrão de qualidade e sofisticação, já que convivo com grifes tradicionais e clássicas, que garantem maior qualidade e durabilidade.

5. O que é o poder?

O maior poder é me deixar à vontade para criar e apresentar um resultado de que a cliente goste, mas que também me permita me divertir durante o processo, para que tudo flua com leveza.