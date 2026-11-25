Divulgação Lewis Hamilton

Sim, foi por ignorância que Lewis Hamilton, o grande campeão da Fórmula 1, mentiu para seus fãs.

Lewis Hamilton tem 44 milhões de seguidores em sua página. Então, uma mentira dele, mesmo que motivada pela própria ignorância, faz com que 44 milhões de pessoas sejam enganadas.

Logo após uma corrida, Lewis Hamilton viajou para o Egito. Lá, viu um muro imenso que impede que os palestinos fujam para o território egípcio.

Os palestinos não são aceitos no Egito.

E Lewis Hamilton, no alto de sua arrogância e ignorância, disse que o muro tinha sido construído pelos judeus.

Tadinha da cultura de Lewis.

É um excelente piloto de carros, mas um péssimo conhecedor de geografia.





O Egito nada tem a ver com Israel. Israel jamais teria feito um muro no Egito.

O próprio Egito construiu o muro para se proteger do grupo Hamas. E o fez muito bem, porque não dá nem para fazer um buraco embaixo dele.

Lewis Hamilton publicou em sua página essa mentira descabida, que tem um único objetivo: ofender o povo judeu.

Seria a mesma coisa que dizer que a Muralha da China fica no Japão e foi construída pelos japoneses.

Lewis Hamilton é um dos maiores pilotos da história. Mas toda a sua trajetória não lhe dá o direito de mentir sobre a história.

Esta coluna não vai mudar nada para os 44 milhões de fãs de Lewis Hamilton. Mas eu jamais fiquei calado diante de mentiras e falsificações da história de um povo inteiro.

Esta coluna costuma denunciar o que acontece nos bastidores das emissoras de TV e, às vezes, também envolvendo personalidades.

E esta denúncia é exatamente um caso desses.

Uma das maiores personalidades atuais do automobilismo, com 44 milhões de seguidores em sua página, mentiu para seus fãs por uma ignorância inaceitável: confundiu o Egito com Israel.

Seria a mesma coisa que colocar azeite de oliva no carro e esperar que ele ganhasse a corrida.