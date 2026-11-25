Reprodução/Internet Eliana

A vitória de Celso Portiolli sobre a TV Globo no último domingo gerou preocupação na direção da emissora.

O SBT superou a Globo de maneira expressiva justamente no horário de Eliana, que passou a ser um dos pontos mais delicados da disputa pela audiência.

A nova direção do programa de Eliana jamais imaginou que Celso pudesse superá-la. Parece que a humildade não costuma fazer parte do ambiente da TV Globo. A emissora se considera invencível e acredita que pode fazer o que bem entender e, ainda assim, vencer no Ibope.

A enorme diferença de audiência durante a exibição das novelas, quando a Globo registra índices muito superiores aos das demais emissoras somadas, f az com que algumas equipes de produção e direção de programas se considerem imbatíveis.

Mas, no domingo, o cenário foi diferente. Celso Portiolli alcançou um Ibope de quem trabalha para vencer o adversário.





Pena que Patrícia Abravanel não tenha uma estratégia para superar Luciano Huck. Não seria difícil, desde que a equipe soubesse o que é fazer televisão aberta.

Infelizmente, no SBT, parece não haver ninguém que saiba fazer o programa de Patrícia render. Ela ainda trabalha sob a imagem do pai. Quando essa imagem perder força, a audiência poderá ir embora.

As escolhas de Silvio Santos para o futuro do grupo e da emissora não tiveram o resultado esperado.

Uma das filhas, escolhida para presidir o grupo, deixou o cargo assim que as responsabilidades pesaram. Outra, escolhida por Silvio para ser diretora-geral da emissora, deixa o SBT em um dos piores momentos de audiência de sua história.

Já a filha escolhida para sucedê-lo no palco parece acreditar que sua presença e a lembrança do pai são suficientes para garantir audiência.

Mas a única revelação é Celso Portiolli, que nem sequer faz parte da família.