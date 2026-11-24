Reprodução Silvia Calil

Silvia Calil trabalha há 30 anos com arquitetura de interiores. Ao longo dessa trajetória , conheceu e incorporou à sua vida conceitos da cultura japonesa que vão muito além da estética e da decoração.

A filosofia japonesa, com sua valorização da simplicidade e das imperfeições, inspira seu olhar sobre os ambientes e também sobre a própria vida. Entre os ensinamentos que procura colocar em prática estão o wabi-sabi e o kintsugi, técnicas e conceitos que mostram como encontrar beleza no que é simples e até mesmo nas marcas deixadas pelo tempo.

Nesta entrevista, Silvia compartilha esses conhecimentos e f ala sobre como eles podem inspirar novas escolhas, dar outro sentido à vida e ajudar a descobrir o que realmente importa.

Confira a entrevista com Silvia Calil:

1. Fale um pouco sobre a filosofia japonesa que dá importância às coisas simples.

O que me encanta no wabi-sabi é a sensibilidade de perceber a beleza que certas imperfeições adquirem com o tempo. No meu trabalho com arquitetura e design, boa parte do que faço é visualizar um ambiente pronto. O wabi-sabi me convida a imaginar esse mesmo espaço depois de vivido.

É aí que entra o meu olhar. Ao renovar um ambiente, preciso reconhecer o que pede uma intervenção e o que merece permanecer. Às vezes, uma peça se torna emblemática justamente pelas marcas que carrega. Gosto de descobrir o lugar que ela pode ocupar no novo projeto.

2. Fale um pouco sobre a técnica japonesa de reparar peças quebradas com ouro.

A técnica se chama kintsugi. O s fragmentos de uma cerâmica são unidos com uma laca natural, e a emenda pode receber um acabamento em ouro em pó. O que mais me interessa é que, ao olhar para a peça, a gente vê onde ela se quebrou e também o cuidado de quem decidiu preservá-la.

Acho que, na vida, acontece algo parecido. Quando olho para a minha própria história, reconheço as marcas de certos momentos e, junto delas, o que fui capaz de reconstruir.

3. Que segredos você pode revelar sobre os projetos de arquitetura e decoração que faz para pessoas muito ricas?

Os segredos dos meus clientes estão bem guardados. O meu, eu posso contar . Quando um projeto oferece muitas possibilidades, uma das escolhas mais delicadas é decidir o que merece fazer parte dele. E isso eu começo a descobrir na conversa.

Às vezes, saber como uma pessoa gosta de tomar o café da manhã muda a posição de uma janela. Em um restaurante, alguns centímetros entre as mesas fazem diferença na intimidade de uma conversa. Em um escritório, a forma como a equipe recebe um cliente já me diz muito sobre como desenhar a entrada.





Para mim, há luxo nessa precisão. Quem chega talvez nem saiba explicar por que se sente tão à vontade ali. Mas eu preciso saber.

4. Qual é o seu sonho de vida?

Meu sonho é continuar descobrindo o mundo e conservar o prazer de fazer alguma coisa pela primeira vez. Quero celebrar meu próximo aniversário no Japão. Já falei sobre o wabi-sabi em uma palestra e no vídeo que nos trouxe a esta conversa. Agora quero caminhar por lá sem pressa e descobrir o que essa cultura ainda pode me ensinar. Gosto da ideia de comemorar algo num lugar onde quase tudo será uma estreia para mim.

5. Qual é o seu objetivo de vida?

Quero saber usar bem o tempo que tenho. Gosto de criar, de trabalhar e de me envolver com o que desperta a minha curiosidade. E quero ter tempo para conhecer de perto a vida que minhas filhas estão construindo.

Durante muitos anos, tive o prazer de apresentar o mundo a elas. Hoje, uma das coisas de que mais gosto é quando alguma das duas me diz: "Mãe, vem ver isso". Quero continuar tendo tempo para ir e curiosidade para descobrir o que cada uma tem a me mostrar.